Coronavirus : les États-Unis dépassent la Chine en nombre de cas

Jeudi, les États-Unis dénombraient 83 000 cas de coronavirus, c'est-à-dire plus que tout autre pays dans le monde, dépassant la Chine (81 000 cas) et l'Italie (80 000 cas), selon un comptage de l'Agence France-Presse. L'épidémie progresse de façon exponentielle aux États-Unis et le pays, qui avait initialement observé de loin l'épidémie de coronavirus en Europe, pourrait bientôt devenir l'épicentre de la pandémie. C'est à New York, capitale économique connue pour sa densité, que l'accélération est la plus forte. La ville compte à elle seule 281 morts sur les 1 300 décès recensés dans le pays. Le numéro d'urgence américain y est saturé : « Nous n'avions pas autant d'appels le 11 septembre [2001] », a déclaré à l'Agence France-Presse Anthony Almojeria, des services médicaux d'urgence.

La situation était aussi inquiétante en Louisiane, notamment à La Nouvelle-Orléans, où le carnaval du Mardi Gras du 25 février, fréquenté par plusieurs centaines de milliers de personnes, a pu être le déclencheur de la contagion, selon les experts. Dans le Pacifique, l'équipage du porte-avions américain Theodore Roosevelt a été mis à isolement, avec au moins 23 cas de personnes infectées sur les 5 000 personnes embarquées, selon les médias américains. Trois marins avaient déjà été évacués un peu plus

