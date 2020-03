Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les Etats-Unis approuvent un test de détection rapide Reuters • 22/03/2020 à 12:32









CORONAVIRUS: LES ETATS-UNIS APPROUVENT UN TEST DE DÉTECTION RAPIDE (Reuters) - Les autorités sanitaires américaines ont approuvé samedi un premier test rapide du coronavirus, avec un résultat en 45 minutes, alors que les Etats-Unis ont des difficultés pour répondre à la demande de tests. Le concepteur du test, la société californienne de diagnostic moléculaire Cepheid, a annoncé samedi avoir obtenu un feu vert en urgence de la Food and Drugs Administration (FDA) pour l'utilisation de son test qui sera utilisé en priorité dans les hôpitaux. La société compte démarrer les livraisons aux hôpitaux la semaine prochaine. Dans le cadre de la procédure actuelle, les échantillons doivent être envoyés à un laboratoire chargé de les centraliser et les résultats peuvent prendre plusieurs jours. "Avec de nouveaux outils (...), nous entrons dans une nouvelle phase de la détection, où les tests seront beaucoup plus accessibles aux Américains qui en ont besoin", a déclaré le secrétaire à la Santé Alex Azar samedi. (Kanishka Singh, version française Gwénaëlle Barzic)

