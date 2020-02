Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les derniers passagers du Westerdam quittent le navire Reuters • 19/02/2020 à 10:28









CORONAVIRUS: LES DERNIERS PASSAGERS DU WESTERDAM QUITTENT LE NAVIRE SIHANOUKVILLE, Cambodge (Reuters) - Les derniers passagers bloqués dans le paquebot MS Westerdam pendant près d'une semaine au Cambodge ont quitté mercredi le bateau de croisière après avoir été testés négatif au coronavirus, a déclaré un responsable local. Le MS Westerdam, battant pavillon néerlandais et appartenant à l'armateur Holland America, filiale du croisiériste américain Carnival Corp, a accosté dans le port de Sihanoukville le 13 février après s'être vu refuser une escale par cinq pays par peur de l'épidémie, dont le dernier bilan dépasser les 2.000 morts. Une Américaine présente à bord a été testée positive à ce virus en Malaisie. "Les 233 passagers restants du MS Westerdam ont débarqué et seront transférés à Phnom Penh en bus", a déclaré Kheang Phearum, porte-parole du gouvernement de la province de Preah Sihanouk, où se trouve la ville de Sihanoukville. Ils pourront regagner leurs pays d'origine dès jeudi, a déclaré le ministre cambodgien des Transports publics, Sun Chan Thol. Holland America Line a confirmé dans un communiqué que les derniers passagers avaient reçu une autorisation de quitter le navire et de rentrer chez eux. Au total, 1.455 passagers et 802 membres d'équipage avaient embarqué à Hong Kong pour une croisière à bord du MS Westerdam le 1er février. Les membres d'équipage doivent encore être testés, a précisé Holland America Line. (Clare Baldwin; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

