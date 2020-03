Coronavirus: les délais de paiement se dégradent, un comité de crise créé

Le ministère de l'Economie et la Banque de France ont annoncé lundi la mise en place d'un comité de crise sur les délais de paiement, qui se dégradent avec la chute d'activité économique générée par le coronavirus.

Ce comité "permettra de traiter en temps réel les cas les plus graves de détérioration du crédit inter-entreprises", ont indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, dans un communiqué conjoint.

Il s'agira notamment de "désamorcer une tendance à la cessation ou au retard de paiement, à rebours des orientations voulues par l'État en matière de relations entre les clients et leurs fournisseurs", selon Bercy et la banque centrale.

Les deux institutions ont détecté des "difficultés significatives récentes dans le règlement des achats de la part de certaines entreprises", ce qui les "amène à mobiliser les représentants des organisations socioprofessionnelles pour résoudre ces difficultés".

Le ministère et la Banque de France espèrent ainsi encourager "les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à fluidifier leurs relations commerciales, en veillant à la santé des petites et moyennes entreprises, plus fragiles en général que les grandes entreprises sur l'état de leur trésorerie".

M. Villeroy de Galhau avait déjà appelé vendredi les grands groupes à ne pas allonger les délais de paiement à leurs fournisseurs.

Il avait notamment mis en garde contre la tentation de "tirer par précaution des lignes de liquidités pour se constituer des réserves" en profitant des mesures prises par la Banque centrale européenne (BCE) pour soutenir l'économie durant l'épidémie.

La constitution de ces réserves financières coûte aux grands groupes de l'argent qu'ils n'ont plus pour payer leurs fournisseurs en temps et en heure.

M. Villeroy de Galhau a comparé l'attitude de ces groupes à celle des Français qui "se précipitaient dans les magasins pour acheter des paquets de nouilles".