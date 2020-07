Coronavirus : les défaillances d'entreprises vont augmenter de 25% en France

Dans le monde, ce chiffre se monte à 35% selon l'assureur-crédit Euler Hermes.

Un établissement anglais fermé (illustration). ( AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS )

Les défaillances d'entreprises dans le monde vont augmenter de 35% entre 2019 et 2021 à travers le monde, et de 25% en France, selon une étude publiée lundi par l'assureur-crédit Euler Hermes. Pour les Etats-Unis, où "la propagation rapide du virus a accentué le recul de l'activité économique et généré une crise des liquidités pour de très nombreuses entreprises", la hausse des défaillances sur la même période devrait atteindre 57%, précise Euler Hermes.

"En France, la vague de défaillances arrivera au quatrième trimestre 2020 et se prolongera sur le premier semestre 2021", prédit l'assureur-crédit qui indique les reports de charges et les prêts garantis par l'Etat d'une part, les fermetures de tribunaux de commerce et les gels des procédures collectives d'autre part ont retardé son arrivée. "En matière de volume, un triste record sera prochainement atteint : en 2021, plus de 64.000 défaillances d'entreprises sont attendues en France ", anticipe Euler Hermes.

Des scénarios alternatifs pessimistes

A l'échelle mondiale, les défaillances croîtront de 17% cette année et de 16% l'an prochain, selon l'étude d'Euler Hermes qui relève qu'en Europe, certains pays comme la Suède, l'Irlande, l'Italie et le Portugal seront touchés de plein fouet dès 2020 par cette vague qui atteindra surtout l'année prochaine d'autres Etats comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Les mesures de soutien étatiques aux entreprises tout comme le gel des procédures d'enregistrement des faillites décalent dans le temps les défaillances, dont la plupart devrait se produire au second semestre 2020 et au premier semestre 2021.

Euler Hermes rapporte encore avoir étudié deux scénarios alternatifs dans lesquels le nombre de défaillances augmenterait bien plus vite : de 40% à 45% entre 2019 et 2021 "en cas d'arrêt prématuré des mesures de soutien" et de 85% à 95% "si l'économie mondiale met plus de temps que prévu à se remettre du choc lié au Covid-19".

L'assureur-crédit Coface avait de son côté estimé début juin que les défaillances d'entreprises allaient augmenter d'un tiers entre 2019 et 2021 à travers le monde, et de 21% en France.