Coronavirus : les Chinois ne voyagent plus, quel impact pour l'économie française ?

C'est la conséquence directe de la propagation du Coronavirus, qui a fait 80 morts en Chine à ce jour : les autorités chinoises ont décidé d'interdire les voyages de touristes en groupes à compter du 28 janvier 2020, et ce jusqu'au 29 février 2020. Une mesure qui pourrait être prolongée en fonction de la situation sanitaire.Seulement voilà, avec 2,2 millions de visiteurs par an en France, selon Atout France, l'agence nationale qui promeut le tourisme hexagonal à l'étranger, les touristes chinois représentent une manne financière. « S'ils représentent 2,5 % de la fréquentation touristique totale, ils totalisent en revanche 7 % de la recette touristique, c'est-à-dire 4 milliards d'euros par an de dépenses », décrypte Jean-Pierre Mas, le président des Entreprises du Voyage.« Cela représente un peu moins de 2000 euros par personne, poursuit-il, principalement dans l'hôtellerie, les grands magasins et les boutiques de luxe ». Rien qu'à Paris et dans sa région, les visiteurs chinois ont ainsi dépensé 265 millions d'euros en 2018 en biens durables -- sacs à main, vêtements, parfums et autres souvenirs --, selon la Chambre de commerce de Paris et de la région Ile-de-France.« Si la situation perdure, l'impact économique sera important »Quant à savoir quel sera l'impact financier de l'arrêt temporaire des vols touristiques en provenance de Chine, il est trop tôt pour s'inquiéter, estiment plusieurs professionnels interrogés. Déjà, parce que nous sommes en basse saison. « On ne compte que 100 000 touristes chinois par mois l'hiver, contre 300 000 l'été », souligne Jean-Pierre Mas. « Forcément, cela va créer un manque d'arrivées de touristes chinois », même si « février n'est pas un énorme mois », renchérit Christophe Decloux, le directeur général du Comité du tourisme de la région. LIRE AUSSI > Coronavirus : symptômes, masques... les questions que l'on se poseÀ ...