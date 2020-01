Coronavirus : les Chinois de Paris sur le qui-vive

« 11 millions de personnes confinées, c'est complètement dingue, je n'ai jamais vu cela ». Olivier Wang, n'en revient pas. Cet élu du XIXe arrondissement originaire de Wenzhou (côte est de la Chine), ne s'attendait pas à ce que l'Etat chinois, prenne une décision aussi radicale, pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus : « S'il l'a fait, c'est à l'évidence pour montrer à la population sa volonté de ne pas laisser la situation hors de contrôle », relève cet édile du quartier de Belleville. Comme par le passé ?Le spectre du SrasAu sein de la communauté chinoise de Paris, le souvenir de l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu) en 2002 et de sa gestion chaotique par les autorités chinoise, reste vif. Et chez tous ceux qui ont laissé derrière eux, des proches, des amis, l'inquiétude est là. LIRE AUSSI > « Pas de cas douteux en France » rassure Agnès Buzyn« L'épidémie de Sras a traumatisé mes parents, ils ont eu vraiment très peur », glisse Huan derrière son comptoir, tout en emballant nems et nouilles sautées pour les clients de son restaurant. Son père et sa mère sont restés au pays. Ils habitent une petite localité au sud de Wenzhou. « Là-bas, c'est presque la campagne et tout est calme, mais je viens d'avoir mon père au téléphone, il m'a confié s'être acheté un masque. Il m'assure que c'est une simple précaution car, il n'y a aucun cas de malade déclaré là où il vit, mais entre ce que la télévision affirme et ce qui se passe vraiment... », soupire la jeune femme.Beaucoup de Chinois en vacances pour le Nouvel anSu Ya est aussi sur le qui-vive : « On peut couper du monde toute la région de Wuhan, cela n'est pas du tout sûr que cela stoppera le virus, observe, sceptique, cette trentenaire qui tient une boutique rue Sedaine, dans le XIe arrondissement parisien. Voici une semaine que toute la Chine est en vacances, en prévision du Nouvel An et le ...