Coronavirus: les centres équestres recevant du public bénéficieront d'un soutien

Les centres équestres recevant du public et les poneys clubs bénéficieront prochainement d'un soutien financier pour faire face à la crise du coronavirus, a annoncé mardi le gouvernement.

L'accompagnement financier décidé pour les zoos, les refuges pour animaux et les cirques familiaux "bénéficiera également aux centres équestres recevant du public et aux poneys clubs qui connaissent des difficultés financières en raison du confinement et de la suspension des activités de sport et de loisirs", selon un communiqué conjoint des ministères des Comptes publics, des Sports et de l'Agriculture.

Les modalités et notamment le montant de ce soutien, dont le principe seront actés dans le projet de budget rectificatif en cours d'examen au Parlement, "seront définies dans les prochains jours", selon le communiqué.

Dans la précédente loi de finances rectificative, le gouvernement avait débloqué 19 millions d'euros pour soutenir les zoos, refuges et cirques pour les aider à poursuivre l'alimentation et les soins prodigués aux animaux.