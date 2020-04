Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les assureurs confirment leurs nouveaux engagements financiers, annonce Matignon Reuters • 15/04/2020 à 07:53









CORONAVIRUS: LES ASSUREURS CONFIRMENT LEURS NOUVEAUX ENGAGEMENTS FINANCIERS, ANNONCE MATIGNON PARIS (Reuters) - Les assureurs ont pris de nouveaux engagements pour soutenir les entreprises et les personnes affectées économiquement par l'épidémie de coronavirus en France, a annoncé Matignon mercredi. Ils se sont ainsi engagés à porter à 400 millions d'euros leur contribution au fonds de solidarité mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises, précisent les services du Premier ministre Edouard Philippe; à mettre en oeuvre des gestes commerciaux en faveur de leurs assurés pour un montant estimé globalement à 1,35 milliard d'euros; à mobiliser leurs capacités d'investissement afin de soutenir la relance de l'économie française à travers un programme d'investissement de 1,5 milliard d'euros; et à travailler à la mise en place d'un régime d'assurance des pandémies. (Blandine Hénault et Bertrand Boucey)

