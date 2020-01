Coronavirus : le sport chinois très impacté

Alors que les mesures en Asie s'intensifient pour enrayer la propagation du Coronavirus, la tenue de compétitions sportives et internationales en Chine est directement impactée. Tous les matchs de football ont ainsi été suspendus, entraînant le report du début de la saison 2020 du championnat chinois.Le report, initié par la fédération chinoise, vaut pour les « compétitions de tous types et à tous les niveaux ». Il vise à protéger les joueurs et le public. La nouvelle saison de la première division masculine, la « Chinese Super League » était censé débuter le 22 février. LIRE AUSSI > Les Français à l'heure du rapatriementPar ailleurs, toute décision pour déplacer ou reporter des rencontres internationales sera prise ultérieurement, toujours selon la fédération chinoise qui dit « rester en communication étroite » avec les autres pays. La Chine doit notamment accueillir les Maldives le 26 mars pour un match de qualification en Coupe du monde. La sélection chinoise doit par la suite se rendre à Guam pour un autre match de qualification prévu le 31 mars.Des compétitions délocaliséesDe son côté, la Confédération asiatique de football (ACF) a annoncé ce mercredi que plusieurs matchs de la Ligue des champions du continent prévus en Chine en février et mars allaient être reprogrammés hors du pays. En effet, le tournoi de qualification olympique de football d'Asie, qui devait se tenir à Wuhan, a été délocalisé en Australie.D'autres disciplines sportives sont, elles aussi, affectées par l'épidémie de pneumonie virale, qui a désormais fait 170 morts en Chine continentale et touche plus d'une quinzaine de pays. Les épreuves de Coupe de monde de ski alpin prévues en Chine pour février ont été annulées. Et celles des Championnats du monde en salle d'athlétisme, qui devaient se dérouler à Nankin (Est) du 13 au 15 mars, ont été repoussés à 2021.La Fédération internationale de tennis (ITF) a ...