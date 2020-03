Coronavirus : le sport africain réagit

Bien que l'Afrique soit relativement épargnée au regard du nombre de cas et de décès observés sur les autres continents, les autorités politiques mais aussi sportives sont sur le qui-vive pour en éviter la propagation. Pour ce qui est du sport, ce sont de hauts responsables africains de compétitions de football et de basket qui sont montés au créneau.Lire aussi Le Sénégal confirme un second cas de coronavirusLa CAF sur la brèchePour ce qui est du football, ce ne sont rien moins que les responsables de la Confédération africaine de football (CAF) qui se sont montrés préoccupés par la situation. À Kinshasa où il se trouvait mardi, Constant Omari, premier vice-président de la CAF, a déclaré que la structure qui gère le football sur le continent était « en train de réfléchir aux dispositions à prendre ». « Il y a trois jours, a-t-il dit, il n'y avait que peu de pays africains concernés. » Cela n'empêche que, pour répondre de manière appropriée, la CAF va s'appuyer sur sa commission médicale. « Elle va proposer des mesures urgentes au secrétaire général et au comité exécutif de la CAF », a-t-il indiqué, n'excluant pas que des mesures de huis clos soient prises à propos des prochaines rencontres continentales, à commencer par les quarts de finale retour de la Ligue des champions. Ceux-ci sont programmés ces premiers vendredi et samedi de mars.Lire aussi Coronavirus : le Maroc sur la brècheLire aussi Le coronavirus...