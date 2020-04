Coronavirus : le spectre d'un échec de l'Union européenne inquiète en Italie

Aucun accord n'a encore été trouvé sur la réponse économique européenne face à la crise du Covid-19. Fortement affectée par la pandémie, l'Italie se heurte notamment au refus de l'Allemagne et des Pays-Bas sur la question de la mutualisation des dettes.

Christine Lagarde et Bruno Le Maire, en février 2020 ( AFP / FRANCOIS WALSCHAERTS )

"Un échec est impensable". Mercredi 8 avril, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire appelait à la "responsabilité collective" des gouvernements européens, qui peinent toujours à trouver un accord sur la politique économique de l'Union européenne face au choc du coronavirus. Le lendemain, le Premier ministre italien Giuseppe Conte s'est alarmé du "risque d'échec" face à la crise sanitaire et économique, "le défi le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale". "Si nous ne saisissons pas cette opportunité pour donner un nouveau souffle au projet européen, le risque d'échec est réel", affirme-t-il. Les dirigeants européens ont "un rendez-vous avec l'Histoire" qu'ils ne peuvent pas rater, clame t-il dans un entretien à la BBC.

Les "coronabonds" ligne rouge pour La Haye et Berlin, Juncker s'indigne

Ces déclarations interviennent alors que les ministres européens des Finances butent toujours sur la réponse économique commune face au coronavirus. Les pays du Nord, notamment les Pays-Bas, restent opposés à ceux du Sud. Les pays les plus affectés par le virus, en particulier l'Italie, continuent de réclamer la création d'un instrument de dette commun (sous la forme d'euro-obligations parfois appelées "coronabonds" ou "eurobonds" ), et souhaitent un recours au Mécanisme européen de stabilité (MES) sans conditions.

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 9 avril à 11h GMT ( AFP / )

Le MES a été créé en 2012 lors de la crise de la dette de la zone euro pour aider les Etats rencontrant des problèmes de financement sur les marchés. La mutualisation des dettes constitue une ligne rouge pour Berlin et La Haye, qui refusent de s'engager dans un emprunt commun avec des Etats très endettés du Sud, qu'ils jugent laxistes dans leur gestion.

L'ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a lui jugé "irresponsable" le blocage par les Pays-Bas d'une réponse économique européenne concertée et solidaire, précisant que toute mutualisation des dettes ne pourrait s'envisager que sur des dettes futures.

Le risque du "chacun pour soi"

Concernant le redémarrage de l'économie italienne, à l'arrêt depuis plus d'un mois en raison de restrictions imposées jusqu'au 13 avril, Guiseppe Conte s'est déclaré prêt à un assouplissement: "Nous devons choisir des secteurs d'activité qui peuvent redémarrer. Avec l'accord des scientifiques, nous pourrions commencer à assouplir quelques mesures d'ici la fin du mois".

Dans un entretien au quotidien allemand Bild publié mercredi, Giuseppe Conte avait déjà affirmé qu'il était "dans l'intérêt réciproque (de tous) que l'Europe (...) soit à la hauteur du défi" représenté par la pandémie. "Sinon nous devons abandonner le rêve européen et dire 'chacun pour soi', mais nous emploierons le triple, le quadruple, le quintuple des ressources pour sortir de cette crise, sans avoir de garantie que nous réussirons de la manière la meilleure possible, la plus efficace et au meilleur moment".