Coronavirus : le secteur de l'hôtellerie-restauration demande l'ouverture des bars en journée dans les zones de "couvre-feu"

Les restaurants et les bars/restaurants peuvent, eux, poursuivre leur activité.

Un bar fermé à Paris, le 6 octobre 2020. ( AFP / THOMAS COEX )

L'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (Umih) a demandé au Premier ministre d'autoriser l'ouverture des bars sans activité de restauration, "entre 6h et 21h dans les zones de couvre-feu", selon un communiqué publié lundi 26 octobre.

L'Umih, qui indique agir "à l'instar du SNEG & Co, le syndicat des lieux festifs et de la diversité", regrette que "le décret du 16 octobre 2020 interdi(se) partout en zones de 'couvre-feu' l'ouverture des débits de boissons alors que les restaurants et les établissements étant à la fois restaurants et débits de boissons (bars/restaurants) peuvent, eux, poursuivre leur activité" hors des heures de couvre-feu.

"Distorsion de concurrence"

A ses yeux, cette interdiction "crée une distorsion de concurrence inédite entre établissements relevant d'une même nomenclature".

Elle plaide que "l'esprit du texte, visant à faire respecter les gestes barrières et la distanciation sociale pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 n'est aucunement remis en cause si les débits de boissons respectent, comme les restaurants et les bars/restaurants, ces mêmes mesures et le protocole sanitaire renforcé défini par le ministère de la Santé le 5 octobre dernier".

Pour tenter d'endiguer une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, deux Français sur trois sont désormais soumis à un couvre-feu nocturne, la mesure concernant depuis vendredi soir 54 départements en plus de la Polynésie, soit 46 millions de Français privés de déplacements entre 21h et 6h du matin.