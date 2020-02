Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le secteur aérien devrait perdre 4 à 5 milliards de dollars au premier trimestre Reuters • 14/02/2020 à 08:19









CORONAVIRUS: LE SECTEUR AÉRIEN DEVRAIT PERDRE 4 À 5 MILLIARDS DE DOLLARS AU PREMIER TRIMESTRE SINGAPOUR (Reuters) - L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) estime que le chiffre d'affaires des compagnies aériennes pourrait baisser de 4 à 5 milliards de dollars au premier trimestre en raison des annulations de vols dues à l'épidémie de coronavirus. L'agence basée à Montréal, qui dépend des Nations unies, prévoit que l'épidémie de Covid-19 aura un impact plus important pour le secteur aérien que la crise du sras en 2003. Cette estimation provisoire de l'OACI n'intègre pas les conséquences potentielles des perturbations liéees au fret, aux aéroports et aux systèmes de navigation aériennes sur le trafic intérieur chinois et les liaisons internationales vers Hong Kong, Macao et Taiwan, a précisé l'organisation. (Jamie Freed, version française Jean-Stéphane Brosse)

