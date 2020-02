Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le salon immobilier Mipim reporté à Cannes Reuters • 29/02/2020 à 15:20









CORONAVIRUS: LE SALON IMMOBILIER MIPIM REPORTÉ À CANNES NICE (Reuters) - Le Mipim, l'un des plus grands salons internationaux de l'immobilier qui devait avoir lieu en mars au palais des Festivals de Cannes, a été reporté de trois mois en raison du contexte lié au coronavirus, annonce la municipalité. Prévu du 10 au 13 mars, le salon a été reprogrammé du 2 au 5 juin. "Le bien-être de nos clients et de nos collaborateurs est notre priorité. Etant donnée l'évolution du contexte, la meilleure approche consiste à reporter MIPIM à juin", a déclaré Paul Zilk, président de Reed MIDEM qui organise l'événement, dans un communiqué. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a annulé pour les mêmes raisons la foie de Nice prévue du 7 au 16 mars. Par ailleurs vendredi soir, Monaco a annoncé son premier cas positif au Covid-19. (Matthias Galante, édité par Jean-Stéphane Brosse)

