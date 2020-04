Coronavirus : "le redressement sera long, difficile et coûteux", annonce Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie a assuré avoir "pris la mesure de cette crise" et avoir l'intention de "tout faire" pour en limiter les impacts.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 19 mars 2020 à l'Assemblée. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Face à la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus , "nous avons décidé de tout faire pour sauver notre économie, et éviter les faillites en cascade et les millions de chômeurs qui s'inscrivent à Pôle Emploi", a affirmé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur France 24 et RFI. "Nous avons mis beaucoup d'argent public, 45 millions d'euros d'aides, pour éviter la casse économique et sociale", a-t-il poursuivi, expliquant qu'il s'agissait là d'une "première étape".

Le ministre est revenu sur les reports de charges pour les entreprises . "Nous ferons les reports de charges sociales et fiscales tant que durera la crise sanitaire", a promis le ministre. "Il y a une volonté de protéger le plus possible, mais aussi un souci de cohérence, de continuité. On ne va pas stopper le dispositif alors que l'économie n'a pas redémarré", a-t-il assuré.

Bruno Le Maire a également insisté sur la "souveraineté économique nationale" et la "souveraineté économique européenne". " Il y a une nécessité absolue de reconstruire certaines chaînes de valeur en France . Il faut renforcer l'indépendance économique de notre pays", a-t-il estimé. Certaines entreprises vont-elles être nationalisées ? Bruno Le Maire a indiqué avoir transmis "une liste d'entreprises" fragilisées par la crise à Emmanuel Macron. "Il s'agit d'avoir l'Etat qui protège, pour une durée limitée, des entreprises en faisant éventuellement des nationalisations temporaires, car l'Etat n'a pas vocation à diriger des entreprises du secteur commercial à la place des entrepreneurs", a-t-il indiqué.

Plaidoyer pour des actions européennes

"Si l'Europe n'est pas fidèle à ses racines historiques, a-t-il martelé, si elle ne fait pas preuve de solidarité humaine et si elle ne la fait pas passer avant toute considération économique ou financière, elle ne s'en relèvera pas. Nous sommes à la croisée des chemins : soit nous continuons et nous montrons notre solidarité, de manière très concrète, aux pays touchés par le coronavirus, soit nous retournons aux égoismes nationaux, et l'Europe disparaîtra", a affirmé le ministre.

Bruno Le Maire a notamment appelé à " l'activation du mécanisme européen de stabilité" (MES), doté d'environ 400 milliards d'euros et créé pour faire face à des crises majeures, ainsi qu'à l'action de la Banque européenne d'investissement (BEI). L'Europe "a des crédits, elle a de l'argent. Il est temps de l'utiliser pour aider les pays qui ont besoin d'investir dans leurs hôpitaux, dans leur matériel médical, dans la réponse à la crise", a plaidé Bruno Le Maire qui a aussi réitéré la proposition de la France de créer un nouveau fonds pour aider l'UE à relancer son économie à moyen et long terme.

" Il vaut mieux faire de la dette aujourd'hui et avoir des moyens financiers à disposition, plutôt que de laisser notre économie s'effondrer . La relance de l'économie, en France comme en Europe, sera coûteuse", a-t-il conclu.