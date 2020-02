Coronavirus : le rapatriement de 220 Français de Chine, une opération «sans précédent»

Environ 220 Français, rapatriés de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de Coronavirus, doivent atterrir dans les Bouches-du-Rhône ce vendredi. Ils seront ensuite conduits dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, où ils passeront quatorze jours, le temps potentiel d'incubation de la maladie, en quarantaine. Le décryptage du professeur Bruno Lina, spécialiste des virus, à Lyon.Ce type de rapatriement sanitaire est-il fréquent ?BRUNO LINA. Avec un nombre aussi important de passagers, cela est totalement inédit. Il n'y a pas de précédent de cette ampleur en France. Mais aucune des personnes devant embarquer dans l'avion n'a de symptômes de la maladie.Ne peuvent-elles pas les développer à bord ?Si, d'où l'intérêt d'avoir une équipe médicale spécialisée. En revanche, le risque de transmission du virus, à l'intérieur de l'appareil, est très faible, voire nul. Et pour cause, le renouvellement de l'air y est très important, de l'ordre de dix à quinze fois par heure. Il n'y a donc pas de stagnation, comme dans une chambre fermée. De plus, les virus n'aiment pas l'air sec ! Et comme ce dernier circule dans les avions de manière latérale, la propagation est assez difficile. En clair, si un passager déclarait des symptômes, il serait assez facile de l'isoler pour protéger les autres.Des psychologues seront à bord. Pourquoi ?La préparation psychologique au confinement est importante, même si celui-ci se fera dans un coin « agréable » comme l'a indiqué le ministère. Il faut pouvoir expliquer son utilité, préparer les familles, répondre à toutes les questions. L'essentiel est également d'avoir une bonne adhésion des personnes rapatriées à l'idée de s'auto-signaler si elles commencent à ressentir de la fièvre, de la fatigue, des douleurs... Cela permet d'éviter la propagation du virus.Craignez-vous une accélération de l'épidémie ?Inquiet, non. Prudent, oui. Le cordon ...