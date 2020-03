Coronavirus : le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine Patrick Devedjian hospitalisé

Atteint du coronavirus, l'élu Les Républicains a assuré qu'il "remontait la pente" grâce aux soignants, dont il salue "le travail exceptionnel".

Une nouvelle personnalité politique est touchée par le coronavirus. Après les ministres Franck Riester, Brune Poirson et Emmanuelle Wargon et les élus Les Républicains Christian Estrosi et Christian Jacob, Patrick Devedjian a annoncé jeudi 26 mars qu'il était malade.

"Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades", a tweeté jeudi soir le président Les Républicains du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Le Parisien précise que l'élu de 75 ans est hospitalisé en observation depuis ce mercredi, dans un hôpital du sud du département . Il a écrit jeudi aux élus de la collectivité pour les informer et continue de gérer à distance les affaires.