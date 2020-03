Coronavirus : « Le préjudice pour la ville de Deauville est énorme »

Deauville est souvent présentée comme le 21e arrondissement de Paris. Été comme hiver, c'est une ville qui vit du tourisme, de son casino, des promenades en bord de mer, de ses hôtels et restaurants. Autant d'attraits et d'activité qui se trouvent désormais au point mort. Son maire, Philippe Augier, réélu dès le premier tour des municipales, détaille les mesures prises par la ville et affirme qu'ici les Parisiens sont toujours les bienvenus.Le Point : À Deauville, le confinement est-il bien respecté ?Philippe Augier : D'une manière générale, oui. Les choses étaient un peu chahutées les premiers jours, mais les habitants se sont disciplinés. Aujourd'hui, tout le mode a pris conscience du sérieux et de l'importance de la mesure.Lire aussi À la campagne, les maires ont du mal à faire respecter le confinementEnvisagez-vous de durcir dans votre ville les consignes nationales ?Non. La seule disposition que j'ai prise en plus des dispositions nationales c'est la fermeture de la plage et des planches jusqu'à la fin du confinement. C'était le lieu où les règles n'étaient pas vraiment respectées.Imaginez-vous fermer les marchés en plein air ?Nous l'avons envisagé les premiers jours du confinement. Le marché de mardi s'est tenu de manière désordonnée et indisciplinée. J'ai souhaité un second test avant de prendre une telle mesure. J'ai pris plusieurs dispositions en n'autorisant que les commerces alimentaires, en écartant les stands, et en...