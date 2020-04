Coronavirus : le Pr Raoult affirme que "l'épidémie est en train de disparaître" à Marseille

Contrairement à ce qu'affirme le professeur Didier Raoult, l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé "qu'il est tout à fait prématuré de pouvoir faire des pronostics sur la fin de l'épidémie".

le professeur Didier Raoult, le 26 février 2020 à Marseille. ( AFP / GERARD JULIEN )

Critiqué pour ses études sur le traitement du Covid-19 à base d'hydroxychloroquine, le professeur Didier Raoult fait à nouveau polémique. Dans une longue vidéo publiée cette semaine sur les réseaux sociaux, le spécialiste des maladies infectieuses de l'IHU (Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection) de Marseille l'assure : "Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement."

"Au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas par jour, et là, actuellement, on est plutôt à 60-80 par jour, explique le médecin adoubé mercredi matin par Emmanuel Macron. Il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés. Donc il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps, et que d'ici quelques semaines il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges et qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires."

"Pas du tout une régression"

Le Pr Raoult s'est rapidement fait recadré par le directeur de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Interrogé par France Bleu , Philippe de Mester estime en effet qu'"il est tout à fait prématuré de pouvoir faire des pronostics sur la fin de l'épidémie. Nous n'en savons rien malheureusement." Il précise que la région enregistre "depuis quelques jours une diminution de la progression de l'épidémie, pas du tout une régression". Selon lui, "l'épidémie va se poursuivre et ça va prendre encore des semaines."