Coronavirus : le point sur les événements annulés en France

Emmanuel Macron l'a prévenu, la France avance vers une épidémie « inexorable » de nouveau coronavirus. À l'heure actuelle, le pays reste en phase 2. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu clos ont ainsi été interdits jusqu'à nouvel ordre. Dans cette configuration délicate, et également en mesure de prévention, de nombreux événements, qu'ils soient sportifs, culturels ou encore politiques, ont été contraints d'être reportés ou tout simplement annulés. Pour vous éviter des mauvaises surprises, Le Point dresse la liste des événements qui n'auront, en définitive, pas lieu. Une liste amenée à s'enrichir au fur et à mesure des jours. La phase 3 de l'épidémie, quand elle sera décrétée, impliquera, en effet, une restriction plus ferme des rassemblements, avec une suspension de transports en commun...Compétitions et événements sportifsLe marathon de Paris, qui devait réunir le 5 avril environ 60 000 inscrits, a été reporté au 18 octobre, a annoncé l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) qui avait déjà pris la décision le week-end dernier d'annuler le semi-marathon dans les rues de la capitale.La Pierra Menta, mythique course de ski alpinisme prévue du 11 au 14 mars dans le massif montagneux du Beaufortain, a été annulée. Une première en 34 ans d'existence.À l'heure actuelle, en football, seul le match de Ligue 2 Chambly-Le Mans fait l'objet d'un huis clos. La rencontre se jouera à...