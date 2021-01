Coronavirus: le point sur la pandémie

Une infirmière prépare une dose de vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, à l'hôpital de la Croix Rousse, le 6 janvier 2021 à Lyon, en France ( AFP / JEFF PACHOUD )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Angleterre reconfinée -

Face à la flambée du nouveau variant du coronavirus, l'Angleterre a entamé un troisième confinement que le gouvernement promet de mettre à profit pour vacciner près de 14 millions de personnes d'ici mi-février.

Selon le Bureau national des statistiques, plus de 1,12 million de personnes étaient infectées par le virus en Angleterre la semaine dernière, soit un habitant sur cinquante et plus de 60.000 cas ont été recensés mardi au Royaume-Uni.

- Les Pays-Bas lancent la vaccination -

Une soignante a reçu mercredi le premier vaccin contre le Covid-19 aux Pays-Bas, dernier pays de l'Union européenne (UE) à lancer sa campagne de vaccination au milieu de vives critiques sur la lenteur du processus.

La campagne de vaccination a démarré le 27 décembre dans les autres pays de l'UE, et il y a près d'un mois au Royaume-Uni.

- L'UE évalue le vaccin Moderna -

L'Agence européenne des médicaments (EMA) s'est réunie mercredi, pour la deuxième fois cette semaine, afin de prendre une décision au sujet de l'autorisation du vaccin Moderna contre le coronavirus, sur fond de critiques croissantes sur la lenteur de la vaccination dans les pays de l'Union européenne (UE).

Autorisé depuis décembre aux Etats-Unis et au Canada, le vaccin Moderna a l'avantage de pouvoir être conservée à -20°C, et non -70°C comme celui de Pfizer/BioNTech, seul autorisé en Europe à ce jour.

- Chine: accès coupés à une ville -

Les principaux axes routiers menant à Shijiazhuang étaient coupés mercredi matin, alors que les autorités chinoises s'efforçaient d'endiguer un foyer de coronavirus apparu dans cette grande ville située à 300 km au sud de Pékin.

Tous les établissements scolaires ont également été fermés dans la commune, dont le vaste territoire compte 11 millions d'habitants.

- Chute du marché automobile britannique -

Le marché automobile au Royaume-Uni s'est effondré de 29,4% en 2020 à cause du choc provoqué par la pandémie, avec 1,63 million de nouvelles immatriculations, soit son niveau le plus faible depuis 1992.

- Foot: une championne testée positive -

La star du foot féminin Alex Morgan, 31 ans, deux fois championne du monde avec l'équipe des Etats-Unis, a annoncé mardi avoir été testée positive au coronavirus.

Par ailleurs, trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à Manchester City, le gardien de but Scott Carson, le jeune milieu de terrain Cole Palmer et un membre de l'encadrement, a annoncé le club britannique.

- Plus de 1,86 million de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1,86 million de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT.

Plus de 86,39 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 357.377 décès, suivis du Brésil (197.732 morts), de l'Inde (150.114), du Mexique (128.822) et de l'Italie (76.329).

