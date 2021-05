Coronavirus: le point sur la pandémie

Queue devant un centre de vaccination contre le Covid-19 à Santiago du Chili, le 28 mai 2021 ( AFP / Martin BERNETTI )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'OMS supplie que la question sur l'origine du Covid soit dépolitisée

L'OMS, pressée par les Etats-Unis et l'Union européenne de lancer une nouvelle enquête sur les origines du Covid-19, s'est plaint vendredi des nombreuses interférences politiques et a demandé qu'on laisse les scientifiques travailler.

- Fin du "confinement" au Pays-Bas le 5 juin

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi la fin du "confinement" à partir du 5 juin avec une nouvelle série d'assouplissements des restrictions contre le coronavirus, permettant notamment aux restaurants d'accueillir des clients à l'intérieur.

- L'Italie simplifie les procédures de son plan de relance

Une infirmière reçoit une première dose du vaccin chinois CoronaVac congtre le Covid-19 à Caracas, 28 mai 2021 ( AFP / Yuri CORTEZ )

Le gouvernement italien a adopté vendredi un décret simplifiant les procédures administratives, notamment pour les appels d'offres publics, et organisant la gestion des fonds de l'important plan de relance post-Covid financé par l'Union européenne.

- Cuba dénonce l'effet de l'embargo sur sa campagne de vaccination

Cuba, qui a développé cinq candidats-vaccins contre le coronavirus, a accusé vendredi le renforcement de l'embargo américain d'avoir retardé sa campagne de vaccination.

- 70% de la population vaccinée pour mettre fin à la pandémie

La pandémie de Covid-19 ne sera terminée qu'après la vaccination d'au moins 70% de la population mondiale, a prévenu vendredi le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'inquiète de la plus forte contagiosité observée pour les nouveaux variants du virus, dont le variant indien.

- Réouverture des terrasses au Québec

Nicolas Spieckermann, un employé du Burgundy Lion nettoie une table le jour de la réouverture des terrasses au Québec, le 28 mai 2021 à Montréal, Canada ( AFP / Andrej Ivanov )

Huit mois après la fermeture des restaurants en raison de la pandémie, les Québécois ont pu profiter, vendredi, de la joie de se retrouver en terrasse avec la levée de nombreuses restrictions anti-Covid.

- Le Gabon allège ses restrictions notamment pour les personnes vaccinées

Après plus d'un an de mesures très restrictives contre le Covid-19, le Gabon en allège certaines, dont le couvre-feu, et en exempte les personnes vaccinées, mais impose une quarantaine de 24H pour les voyageurs internationaux, a annoncé vendredi le président Ali Bongo Ondimba.

- Pfizer/BioNTech approuvé pour les 12-15 ans

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin anti-Covid Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans, qui devient le premier vaccin à être autorisé pour les adolescents au sein des 27 pays de l'Union européenne.

- Le Royaume-Uni approuve un quatrième vaccin

Dans un bar à Varsovie après l'allègement des restrictions sanitaires contre le Covid-19, le 28 mai 2021 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Le Royaume-Uni a approuvé le vaccin du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson qui s'ajoute à ceux de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca et Moderna, déjà utilisés dans le pays dans la lutte contre la pandémie.

- Les brevets "ne doivent en rien être un frein"

Les brevets sur les vaccins anti-Covid "ne doivent en rien être un frein" à l'immunisation des populations, ont affirmé à l'unisson les présidents sud-africain et français, lors d'une visite d'Emmanuel Macron à Pretoria.

- Japon: état d'urgence prolongé

Le gouvernement japonais a prolongé l'état d'urgence en vigueur dans une partie de l'archipel face au Covid-19, jusqu'au 20 juin désormais, soit quasiment un mois avant l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

- Plus de 3,51 millions de morts

Des gens attendent d'être vaccinés contre le Covid-19 à Hyderabad, en Inde, le 28 mai 2021 ( AFP / NOAH SEELAM )

La pandémie a fait au moins 3,51 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (593.930), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (459.045), l'Inde (318.895), le Mexique (222.657) et le Royaume-Uni (127.758).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel est "deux à trois fois plus élevé".

Selon un comptage de l'AFP vendredi à 14h00 GMT, les sept pays déplorant actuellement le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à leur population sont situés en Europe centrale et de l'Est.

burx-cn/roc