Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

- Plus de 60.000 décès en Iran -

L'Iran, pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient, a franchi officiellement la barre des 60.000 morts, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

- Plusieurs territoires très touchés en France -

Un test, PCR ou antigénique, avec prélèvement de moins de 48 heures, sera obligatoire sans aucune exception à partir de mardi à 00H00 pour pénétrer en Allemagne depuis la Moselle, a annoncé dimanche la préfecture de ce département de l'est de la France classé à haut risque par Berlin. Paris avait auparavant demandé à l'Allemagne d'éviter des contrôles "stricts" équivalant à une "quasi-fermeture" de la frontière.

Un couvre-feu national à partir de 18H00 est en vigueur en France, où une partie du littoral méditerranéen de la Côte d'Azur, autour de Nice (Sud-Est), et l'agglomération de Dunkerque, sur la mer du Nord, sont confinés ce week-end et le prochain.

Les images samedi de l'emblématique "promenade des Anglais" de Nice, quasi déserte, ont contrasté avec les quais de Seine à Paris, où des dizaines de milliers de promeneurs ont profité d'un grand soleil. Paris fait partie des territoires "sous surveillance" menacé de mesures plus restrictives.

- Plus de 20 millions de Britanniques vaccinés -

Plus de 20 millions de personnes au Royaume-Uni ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus, s'est réjoui dimanche le Premier ministre Boris Johnson.

Très durement touché par la pandémie avec environ 123.000 morts, le Royaume-Uni table sur la vaccination de masse pour sortir du confinement mis en place depuis janvier.

- Feu vert américain au vaccin de Johnson & Johnson -

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé en urgence le vaccin de Johnson & Johnson pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le président Biden a salué cette approbation, appelant à ne pas "baisser la garde" contre la pandémie qui a fait plus de 500.000 morts dans le pays.

Dans l'UE, le vaccin Johnson & Johnson devrait être approuvé par l'Agence européenne du médicament début mars, et distribué à partir de fin mars ou début avril, a déclaré dimanche la ministre française déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

- Prague fait appel aux vaccins russe et chinois -

La République tchèque, durement touchée par le Covid-19, a commandé une livraison de vaccin russe Spoutnik V pour pallier les retards d'arrivée des doses de l'Union européenne, et envisage aussi le recours à celui du laboratoire chinois Sinopharm, a indiqué dimanche le président Milos Zeman.

- Israël va vacciner certains Palestiniens -

Israël va vacciner des dizaines de milliers de Palestiniens ayant un permis pour travailler en territoire israélien ou dans les colonies en Cisjordanie occupée, ont confirmé dimanche les autorités israéliennes.

- Des "vaccinations VIP" dénoncées en Argentine -

"Rendez-moi mon vaccin", "Cessez de gaspiller notre argent": plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes d'Argentine, pour protester contre les "vaccinations VIP", un scandale qui a coûté son poste au ministre de la Santé.

- Voile: début de la Coupe de l'America reporté -

Le début les 6 et 7 mars de la Coupe de l'America, qui doit opposer Team New Zealand au défi italien Luna Rossa dans la baie d'Auckland, a été reporté d'au moins quatre jours, en raison du reconfinement ordonné dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande.

- Plus de 2,5 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.526.075 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 511.998 décès, suivis par le Brésil (254.221), le Mexique (185.257), l'Inde (157.051) et le Royaume-Uni (122.705).

Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

