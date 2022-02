Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Des étudiants se font vacciner contre le Covid à Bangalore, en Inde, le 4 février 2022, alors que l'Inde a annoncé le même jour que l'épidémie avait fait dpuis le début au moins un demi-million de morts ( AFP / Manjunath Kiran )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Espagne : fin du masque en extérieur le 8 février -

La ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, a annoncé qu'elle mettrait fin mardi prochain à l'obligation de porter un masque en extérieur, une mesure qu'elle avait réinstaurée fin décembre face à la vague de cas de Covid-19 provoquée par le variant Omicron.

"Tous les indicateurs" sanitaires "sont en train de s'améliorer, "notamment le taux d'occupation" dans les hôpitaux et le taux d'incidence de cas, a-t-elle justifié.

- Bilan officiel de plus de 500.000 morts en Inde -

L'Inde a enregistré plus de 500.000 décès du Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon des données publiées par les autorités vendredi, mais de nombreux experts jugent ce bilan hautement sous-évalué dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants.

- Combiné nordique aux JO de Pékin : Frenzel positif -

L'Allemand Eric Frenzel, triple champion olympique de combiné nordique, et son coéquipier Terence Weber ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Pékin et ont été isolés, a annoncé le Comité olympique allemand (DOSB) peu avant la cérémonie d'ouverture des JO-2022 en Chine vendredi, marqués par l'épidémie.

Pour pouvoir participer aux épreuves, qui démarrent le 9 février, ils devront présenter deux tests PCR négatifs, séparés d'au moins 24 heures, selon le protocole sanitaire établi par les organisateurs.

- La circulation de l'épidémie ralentit en France -

La circulation de l'épidémie de Covid-19 ralentit en France mais reste élevée, notamment chez les plus de 70 ans, ont mis en garde vendredi les autorités sanitaires, invitant à ne pas relâcher les mesures de freinage. Il y a "des signes encourageants, mais une très, très grande prudence" s'impose, a insisté l'agence nationale de santé. L'émergence de variants comme BA.2 suscite "la plus grande attention".

Le nombre de nouvelles hospitalisations est légère baisse (-7%) alors que celui des admissions en soins critiques se stabilise (-3%).

- Premier vaccin à ARN messager produit en Afrique -

Une société de biotechnologie sud-africaine a annoncé avoir fabriqué le premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19 sur le continent africain, à l'aide du séquençage de Moderna, et qu'il serait prêt pour les essais cliniques en novembre.

La société Afrigen Biologics and Vaccines est basée au Cap, en Afrique du Sud, et dirige le projet pilote, soutenu par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'initiative Covax.

- Plus de 5,7 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement au moins 5.710.711 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11H00 GMT.

En valeur absolue les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (897.377), devant le Brésil (630.001), l'Inde (500.055) et la Russie (334.039).

Le Pérou, la Bulgarie et la Bosnie comptent le plus de décès rapportés à la population.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.