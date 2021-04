Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Un groupe d'ami trinque à la terrasse d'un bar à Manchester, le 12 avril 2021 ( AFP / Oli SCARFF )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Succès pour la campagne de vaccination britannique -

Royaume-Uni a atteint lundi son objectif de proposer au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus aux plus de 50 ans à la mi-avril, un nouveau succès de la campagne de vaccination auquel les Anglais peuvent trinquer en terrasse après un long hiver confiné.

Face au bilan sanitaire plus lourd que dans tout autre pays en Europe occidentale - plus de 127.000 morts - le gouvernement de Boris Johnson s'est lancé dans une campagne de vaccination massive dont il parvient à tenir l'ambitieux calendrier.

Avec trois jours d'avance sur l'échéance de la mi-avril, l'objectif de proposer au moins une première dose de vaccin à tous les plus de 50 ans, aux personnes les plus vulnérables ou les plus exposées, a été rempli lundi, a annoncé dans la soirée Downing Street.

- Variant britannique: pas plus de formes graves -

Deux études publiées mardi affirment que le variant "britannique" du coronavirus n'entraîne pas plus de formes graves de Covid-19, à rebours des conclusions de précédents travaux de recherche, mais confirment qu'il est bien plus contagieux que les souches précédentes.

Les auteurs de la première étude, publiée dans The Lancet Infectious Diseases, ont analysé les données de 341 malades du Covid hospitalisés à Londres entre le 9 novembre et le 20 décembre, en pleine émergence du variant 501Y.V1, désormais dominant dans une grande partie de l'Europe.

- AstraZeneca pour les plus de 60 ans en Irlande -

Une soignante prépare une dose de vaccin AstraZeneca/Oxford, le 23 mars 2021 à Londres ( AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS )

L'Irlande a décidé lundi de réserver au plus de 60 ans le vaccin AstraZeneca, adaptant à son tour son utilisation du sérum du laboratoire anglo-suédois en raison des craintes autour de cas de formation de rares caillots sanguins.

La décision, prise dans la foulé de la recommandation de la commission chargée du programme de vaccination, doit entrer en vigueur dès mardi.

- Panne d'alimentation en oxygène -

Trois malades du Covid-19 soignés dans une unité de réanimation à Bucarest en Roumanie sont morts lundi soir après une défaillance du système d'alimentation en oxygène, ont annoncé les autorités, alors que les hôpitaux sont débordés par la troisième vague de la pandémie.

- Match à 7 pour une équipe de foot colombienne -

Le propriétaire d'une équipe de football colombienne de première division enrageait lundi contre la Ligue qui n'a pas voulu reporter la match que son équipe a dû disputer avec seulement sept joueurs disponibles, blessures et Covid-19 ayant terrassé le reste de l'effectif.

Vingt-trois joueurs d'Aguilas étaient sur le flanc dimanche pour recevoir Boyaca Chico: sept étaient blessés et 16 autres ont été testés positifs au Covid-19.

- Plus de 2,9 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.937.355 morts, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Répartition des décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie, en Europe et sur les autres continents, au 12 avril ( AFP / )

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562.504 décès pour 31,263 millions de cas recensés. Suivent le Brésil (354.617 morts), le Mexique (209.338), l'Inde (170.179) et le Royaume-Uni (127.087).

L'Europe a recensé plus d'un million de morts du Covid-19, selon le comptage AFP lundi à 18h30 GMT.

burs-mlb/ob