Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Des personnels soignants, le 1er mai 2020 à Siliguri, en Inde ( AFP / DIPTENDU DUTTA )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 233.000 morts dans le monde.

- 1er-Mai confiné -

Jour férié dans de nombreux pays, la fête du Travail confinée se déroule sans les traditionnels cortèges des syndicats, les obligeant à rivaliser d'imagination pour entretenir la mobilisation, sur les balcons ou les réseaux sociaux.

En Turquie, la police a arrêté plusieurs responsables syndicaux qui défilaient malgré l'interdiction.

- Appel du pied de l'OMS à Pékin -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), sévèrement critiquée par les Etats-Unis pour ne pas avoir immédiatement saisi la gravité du nouveau coronavirus, appelle Pékin à l'inviter à participer aux enquêtes sur les origines animales du virus.

- Trump accuse la Chine -

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir vu des éléments lui permettant de penser que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois à Wuhan dernièrement accusé de manque de transparence.

M. Trump pourrait imposer à la Chine "des taxes douanières" punitives.

- Plus de 233.000 morts -

La pandémie a fait plus de 233.176 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Plus de 3.264.200 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (63.019), devant l'Italie (27.967), le Royaume-Uni (26.711), l'Espagne (24.824) et la France (24.376).

- Congés pour les Chinois -

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 1er mai à 11h00 GMT ( AFP / )

Les Chinois entament cinq jours de congés nationaux du 1er-Mai, leurs premières vraies vacances depuis le début de l'épidémie, mais aucune affluence monstre n'est attendue, les gens restant sur leurs gardes.

La Cité interdite a rouvert vendredi après trois mois de fermerture.

- Conséquences économiques -

Le gouvernement espagnol prévoit une contraction du PIB de 9,2% cette année ainsi qu'une envolée du taux de chômage à 19%.

En France, le marché automobile a chuté de 88,8% en avril.

A Macao, les revenus du jeu se sont effondrés de 97% en avril.

La compagnie aérienne irlandaise à bas coût Ryanair annonce qu'elle va supprimer jusqu'à 3.000 emplois.

- Confinement prolongé -

Manifestation à l'occasion du 1er-Mai devant l'hôpital de la Timone à Marseille ( AFP / Christophe SIMON )

Au Brésil, l'Etat de Rio de Janeiro a prolongé le confinement jusqu'au 11 mai, à rebours des positions du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui prône la poursuite des activités.

La Guinée équatoriale a prolongé à la dernière minute pour quinze jours le confinement total des deux principales villes, Malabo et Bata, et les autres mesures visant à limiter la propagation du coronavirus.

La Sierra Leone a annoncé un nouveau confinement de trois jours à partir de dimanche.

- Confinement allégé -

L'Afrique du Sud a commencé à lever progressivement son confinement, autorisant le lent redémarrage de plusieurs secteurs industriels, dont le bâtiment, le textile ou l'automobile, après les mines qui avaient déjà redémarré.

Le Rwanda procédera à partir de lundi à un déconfinement partiel, autorisant sa population à se déplacer en journée, avec un masque dans les lieux publics.

- Queen chante pour les soignants -

Le groupe britannique Queen, avec Adam Lambert au chant, a enregistré dans un but caritatif une nouvelle version de sa célébrissime chanson "We are the champions", disponible vendredi, rebaptisée "You are the champions", célébrant les soignants.

Les profits seront reversées au Fonds de riposte solidaire au Covid-19, lancé par l'OMS.

