Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le Covid a tué plus d'Américains que la grippe espagnole -

Le Covid-19 a désormais tué davantage d'Américains que la grippe espagnole en 1918-19, selon les données publiées par l'université Johns Hopkins.

Plus de 676.000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont jusqu'ici décédées aux Etats-Unis, contre 675.000 morts de la grippe espagnole comptabilisés par les historiens et les Centres de prévention et de lutte contre les maladies.

Mais, contrairement au Covid-19, cette pandémie qui avait fait au total 50 millions de victimes dans le monde avait été particulièrement meurtrière chez les moins de 5 ans et les personnes âgées de 20 à 40 ans.

- Balles en caoutchouc à Melbourne -

La police anti-émeute de Melbourne, dans le Sud-Est de l'Australie, a fait usage mardi de gaz poivre et de balles en caoutchouc pour disperser une violente manifestation d'opposants à l'obligation de la vaccination anti-Covid pour les ouvriers de la construction, alors que la plupart des chantiers ont été abruptement fermés dans la ville après la découverte en leur sein de foyers de contamination.

Il s'agissait de la deuxième manifestation du genre en deux jours, après celle, lundi, d'une centaine d'ouvriers des chantiers de construction qui ont brisé des vitres dans le centre de Melbourne. Mi-septembre déjà, plus de 200 arrestations avaient été effectuées et des policiers blessés lors de violents affrontements avec des manifestants opposés au confinement.

- Soins reportés ou annulés en région parisienne -

En France, plus d'un tiers des 12 millions d'habitants de la région parisenne ont annulé ou reporté des soins depuis le début de la crise sanitaire, selon une étude de l'Institut Paris Région publiée mardi.

Cela a surtout concerné des soins dentaires, mais aussi des consultations gynécologiques, celles de généralistes ou d'ophtalmologistes. Les délais pour obtenir un rendez-vous et la crainte d'attraper le Covid-19 sont les principaux motifs invoqués.

- L'OCDE révise à la baisse sa prévision de croissance mondiale -

L'OCDE a légèrement baissé mardi sa prévision de croissance mondiale pour 2021, évoquant une "reprise très inégale" selon les niveaux de soutiens publics pendant la crise et le niveau de vaccination anti-Covid des pays.

L'économie mondiale pourrait croître de 5,7% cette année, anticipe l'Organisation de coopération et de développement économiques dans ses perspectives intermédiaires, soit un recul de 0,1 point comparé aux précédentes prévisions de mai.

- Le visage teint en noir pour dénoncer l'obligation vaccinale -

L'employée d'une école élémentaire de l'Oregon aux Etats-Unis qui entendait protester contre l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 s'est présentée à son travail avec le visage teint en noir pour, selon elle, représenter la célèbre militante des droits civiques Rosa Parks, selon des médias locaux.

Ses employeurs ont condamné son geste, de nature selon eux "à blesser les communautés noires", et l'ont placée en congé administratif.

- Plus de 4,69 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.696.559 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (676.092), devant le Brésil (590.955), l'Inde (445.385), le Mexique (271.765), et la Russie (199.808).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

