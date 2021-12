Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Un centre de vaccination contre le Covid-19 à Colombo, le 10 décembre 2021 au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Allemagne: obligation vaccinale approuvée pour les soignants -

Les députés allemands ont adopté vendredi une loi contraignant le personnel médical à se faire vacciner contre le Covid-19, premier pas avant une obligation vaccinale élargie à toute la population attendue au début de l'année prochaine.

Test PCR du Covid-19 à Lidwigsburg, dans le sud de l'Allemagne, le 7 décembre 2021 ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Les salariés concernés auront jusqu'au 15 mars 2022 pour prouver leur vaccination complète, au risque sinon de ne plus pouvoir travailler.

- République tchèque: vaccins obligatoires pour une partie de la population -

La République tchèque rend les vaccins Covid-19 obligatoires pour les personnes âgées de plus de 60 ans à partir du 1er mars, a annoncé vendredi le gouvernement de ce pays qui affiche l'un des taux d'infection parmi les plus élevés au monde.

Un centre de vaccination contre le Covid-19, le 9 avril 2021 à Prague, en République Tchèque ( AFP / Michal Cizek )

L'obligation s'appliquera aussi aux personnels de santé, aux policiers, aux pompiers et aux militaires.

- Vaccination complète pour aller au Ghana -

Une preuve de vaccination complète contre le Covid-19 sera obligatoire à partir de dimanche minuit pour les voyageurs décidant de se rendre au Ghana, qui tente d'éviter une quatrième vague d'infections, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires du pays ouest-africain.

Une exception sera faite pendant 14 jours pour les Ghanéens non-vaccinés et les résidents se trouvant actuellement à l'extérieur du pays, qui seront vaccinés à leur arrivée à l'aéroport. Le Ghana et son voisin, le Nigeria, ont annoncé la semaine dernière avoir détecté des cas du variant Omicron sur leur territoire.

- Assouplissement des règles en Slovaquie -

Des personnes font la queue devant un supermarché, le 25 novembre 2021 à Bratislava en Slovquie ( AFP / VLADIMIR SIMICEK )

Le gouvernement slovaque a autorisé vendredi la réouverture des magasins, des stations de ski et des églises aux personnes vaccinées ou ayant guéri du Covid, dans ce pays qui présente le taux d'infections le plus élevé au monde.

Ce pays membrede l'Union européenne, qui compte 5,4 millions d'habitants et qui s'est partiellement confiné à la fin du mois dernier, a enregistré 1.099 cas pour 100.000 habitants au cours des sept derniers jours, selon un décompte de l'AFP.

- Afrique du sud: dose de rappel Pfizer en janvier -

Une dose de rappel du vaccin Pfizer sera administrée à partir de janvier en Afrique du Sud, pays qui a détecté le variant Omicron, a déclaré vendredi le ministère de la Santé.

Une femme se fait vacciner contre le Covid-19, le 8 décembre 2021 à Johannesburg ( AFP / EMMANUEL CROSET )

L'Afrique du Sud, qui connaît une hausse exponentielle des contaminations depuis l'apparition d'Omicron, est officiellement le pays africain le plus touché par le virus avec plus de trois millions de cas et plus de 90.000 morts.

- Matches de foot sans spectateurs en Chine -

Nombre de nouveaux cas de Covid-19 recensés sur 7 jours et évolution par rapport à la semaine précédente, par pays, au 9 décembre ( AFP / )

Les matches de football de la première division chinoise se joueront sans spectateurs jusqu'à la fin de la saison, début janvier, pour limiter les risques de contamination, a annoncé la Chinese Super League, alors que Pékin s'apprête à accueillir les Jeux olympiques d'hiver (4-20 février 2022).

- Près de 5,3 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.286.793morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi à 11H00 GMT.

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 10 décembre à 11h00 GMT ( AFP / )

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 794.648morts, devant le Brésil (616.457), l'Inde (474.735), le Mexique (296.188) et la Russie (287.180).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

