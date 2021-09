Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Flacons du vaccin contre le Covid du laboratoire AstraZeneca dans un centre de vaccination au Guatemala le 25 août ( AFP / Johan ORDONEZ )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Fin du contentieux UE-AstraZeneca -

L'Union européenne et AstraZeneca ont annoncé vendredi avoir conclu un accord sur l'approvisionnement des Vingt-Sept en vaccins anti-Covid, mettant fin à la procédure judiciaire engagée au printemps contre le laboratoire pharmaceutique accusé d'avoir tardé à livrer les doses promises.

D'ici à la fin du premier trimestre 2022, le groupe anglo-suédois s'engage à livrer en plusieurs étapes un total supplémentaire d'environ 200 millions de doses afin de compléter les quelque 100 millions déjà reçues par les Etats membres.

- Vaccination obligatoire en Nouvelle-Calédonie -

La vaccination contre le Covid-19 va devenir obligatoire en Nouvelle-Calédonie pour toutes les personnes majeures, hormis celles présentant une contre-indication médicale, alors que seule 30% de la population de l'archipel est à ce jour entièrement vaccinée.

Cette obligation, adoptée vendredi à l'unanimité par le Congrès, s'appliquera également à tous les voyageurs souhaitant se rendre dans l'archipel, rare territoire au monde encore exempt de Covid-19. Les personnes non-vaccinées se verront refuser l'entrée du territoire.

Nombre de nouveaux cas de Covid-19 recensés sur 7 jours et évolution par rapport à la semaine précédente, par pays, au 2 septembre ( AFP / )

- Confinement prolongé en Polynésie -

Les mesures de confinement et de couvre-feu en vigueur depuis le 23 août en Polynésie française vont être prolongées de 15 jours, jusqu'au 20 septembre, a indiqué le haut commissaire Dominique Sorain, qui demande un meilleur respect des mesures de restrictions.

- Corse: pass sanitaire suspendu dans les centres commerciaux -

La préfecture de Corse-du-Sud a annoncé vendredi la suspension de l'obligation de pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m², sans attendre une décision de justice, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Des arrêtés imposant le pass sanitaire ont déjà été suspendus par la justice dans plusieurs départements de France, notamment les Yvelines et l'Essonne.

- Australie: "quatre millions de doses d'espoir" -

Le Royaume-Uni va envoyer quatre millions de doses de vaccins à l'Australie, a annoncé vendredi le Premier ministre australien Scott Morrison au moment où son pays peine à endiguer une vague de Covid-19.

Ces "quatre millions de doses d'espoir" seront convoyées à partir de samedi puis dans les semaines à venir a-t-il précisé.

Plus de la moitié des 25 millions d'Australiens sont actuellement confinés, notamment les habitants de Sydney et Melbourne, et le nombre de cas et de morts ne cesse d'augmenter en raison de la propagation du variant Delta.

- France: la vente en ligne en plein essor -

Le nombre de créations d'entreprise dans la vente en ligne et la livraison à domicile en France a fortement augmenté en 2020, profitant de la fermeture des commerces non essentiels due à la crise sanitaire, a rapporté vendredi l'Insee.

Dans la vente en ligne, elles ont progressé de 57% à 33.000 entreprises créées, précise l'Institut national des statistiques.

Des soignants au chevet d'un patient atteint du Covid-19 dans une unité de soins intensifs à Tarzana (Californie) le 2 septembre 2021 ( AFP / Apu GOMES )

- Chute des services en Chine -

L'activité dans les services en Chine a plongé en août, une contraction jamais vue depuis l'an passé, due notamment à la résurgence de cas de Covid le mois dernier, selon un indice indépendant publié vendredi.

- 4,5 millions de morts dans le monde -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.539.397 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi vendredi à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde avec 643.669 décès, devant le Brésil (581.914), l'Inde (439.895), le Mexique (261.496) et le Pérou (198.364).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

