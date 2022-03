Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Les queues se forment pour passer les tests covid, à Yantai, dans la province de Shandong, le 14 mars 2022 ( AFP / STR )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Chine: Shenzhen confinée, usines à l'arrêt -

Les 17 millions d'habitants de Shenzhen, centre technologique du Sud de la Chine, ont passé leur première journée reconfinés lundi en raison d'une flambée record des cas de Covid-19 qui a contraint une usine de fabrication d'iPhone à suspendre ses activités tandis que des restrictions ont été imposées dans d'autres grandes villes du pays, dont Shanghai.

Des habitants font la queue pour des tests Covid à Shenzhen, en Chine, le 14 mars 2022 ( AFP / STR )

Les autorités de Shenzhen ont imposé un nouveau confinement dimanche après l'apparition de foyers épidémiques liés au territoire voisin de Hong Kong, où le virus cause de nombreux décès.

Le géant taïwanais de l'électronique Foxconn, principal fournisseur d'Apple, a annoncé lundi la suspension de ses activités à Shenzhen, sa plus grande usine, le confinement entravant l'activité manufacturière locale.

Trois usines du groupe Volkswagen à Changchun (nord-est) étaient également à l'arrêt lundi.

- Craintes sur les répercussions économiques -

Le confinement sanitaire décrété dans plusieurs villes chinoises, qui contraint des usines à l'arrêt, "aura des répercussions" économiques "s'il dure", a estimé lundi le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.

Une personne se fait tester contre le Covid à Yantai, en Chine, le 14 mars 2022 ( AFP / STR )

La Chine "est en train de reconfiner toutes les entreprises du delta de la Rivière des Perles, c'est-à-dire quasiment entre Shenzhen et Canton, où vous avez les plus gros secteurs de l'activité économique et notamment en matière électronique", a-t-il poursuivi. "Evidemment, on va avoir un arrêt des chaînes de valeur et automatiquement, si ça dure, ça aura des répercussions".

- France: fin du masque et du pass vaccinal

La France a levé lundi l'essentiel des restrictions anti-Covid. Il n'y a plus d'obligation du port du masque, sauf dans les transports et dans les établissements de santé. Mais les entreprises peuvent toujours décider de l'imposer à leurs employés.

Un pass "sanitaire", qui fonctionne aussi avec un test négatif au virus, est par ailleurs maintenu dans les établissements de santé et les maisons de retraite.

L'épidémie était en phase descendante en France lors de l'annonce des allègements par le gouvernement début mars. Mais, le nombre de cas quotidiens est reparti à la hausse, avec une moyenne des sept derniers jours de plus de 65.250 dimanche, contre 50.646 une semaine auparavant.

- Pérou: retour des enfants à l'école -

Les élèves des écoles publiques et privées du Pérou retrouvent progressivement à partir de lundi leurs camarades de classe après deux années d'enseignement virtuel en raison de la pandémie de Covid-19.

"Tout le monde retourne à l'école en toute sécurité. 54.791 écoles (publiques) dans 18 régions reprennent les cours en présentiel", s'est félicité sur Twitter le ministère de l'Education.

- Politiques positifs

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé lundi avoir été testé positif au Covid-19, au lendemain d'un déplacement en Turquie, où il a déjeuné avec le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan.

L'ancien président américain Barack Obama a de son côté annoncé dimanche avoir été testé positif après de légers symptômes mais assure se sentir "bien".

- Plus de 6 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement au moins 6.041.660 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11H00 GMT.

Bilan mondial de la pandémie de Covid-19, au 14 mars à 11h00 GMT ( AFP / )

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (967.552), devant le Brésil (655.078), l'Inde (515.877) et la Russie (361.344).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.