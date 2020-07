Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Dans un dispensaire de campagne de l'armée brésilienne à Auari, en Amazonie, le 30 juin 2020 ( AFP / NELSON ALMEIDA )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 160.000 contaminations par jour -

Le nombre de personnes contaminées chaque jour par le nouveau coronavirus dans le monde dépasse les 160.000 depuis une semaine, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"60% de tous les cas de Covid-19 recensés jusqu'à présent ont été signalés au cours du mois dernier", a indiqué l'OMS, appelant une fois de plus à respecter les règles de distanciation, à détecter et à isoler les cas, et à porter un masque lorsque c'est nécessaire.

- L'UE rouvre ses frontières -

Au seuil de l'été, les Européens ont rouvert mercredi leurs frontières aux voyageurs de quinze pays dont la situation épidémiologique est jugée suffisamment sûre pour la reprise des voyages. Les critères retenus excluent notamment les Etats-Unis.

L'UE rouvre ses frontières à 15 pays ( AFP / )

Cette liste, qui sera révisée toutes les deux semaines, compte l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay.

La Chine est également concernée mais à condition d'admettre à nouveau sur son sol des ressortissants européens. Elle a promis de le faire, sans s'engager sur une date.

- L'Espagne et le Portugal aussi -

L'Espagne et le Portugal ont rouvert solennellement mercredi leur frontière terrestre, fermée le 16 mars à l'initiative de Lisbonne. Après trois mois et demi de fermeture de sa seule frontière terrestre, le Portugal reste un des pays d'Europe les plus épargnés par le Covid-19.

- L'ONU demande l'arrêt des conflits -

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi à l'unanimité une résolution réclamant l'arrêt des conflits dans le monde pour faciliter la lutte contre la pandémie, après plus de trois mois de négociations laborieuses.

- Plus de 512.000 morts -

Nombre de morts liés au coronavirus officiellement annoncés par pays, au 30 juin à 19h GMT ( AFP / )

La pandémie a fait au moins 512.383 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis totalisent 128.028 décès pour près de 2,7 millions de cas. Suivent le Brésil (60.632 morts), le Royaume-Uni (43.906), l'Italie (34.788) et la France (29.861).

Le Mexique est passé, avec 28.510 morts, devant l'Espagne (28.363).

- Situation inquiétante en Amérique latine -

L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a averti que le nombre des morts en Amérique latine et dans les Caraïbes, actuellement de 114.000 environ, pourrait presque quadrupler d'ici le 1er octobre en l'absence de mesures sanitaires renforcées.

- Restrictions prolongées au Canada -

Afin d'éviter la propagation de la pandémie, le Canada a prolongé jusqu'au 31 juillet les mesures de fermeture de ses frontières aux étrangers, sauf aux Américains.

La mesure de quarantaine et d'isolement obligatoire à l'entrée dans le pays est également prolongée jusqu'au 31 août.

- Tourisme: manque à gagner -

Les restrictions liées au Covid-19 devraient se traduire ces prochains mois par un manque à gagner allant de 1.200 à 3.300 milliards de dollars pour le tourisme et les secteurs liés, selon une estimation de l'ONU publiée mercredi.

- Cisjordanie bouclée 5 jours -

La Cisjordanie va être bouclée pendant cinq jours à compter de vendredi en raison d'une hausse soudaine du nombre de cas de personnes contaminées au nouveau coronavirus.

burs-fm-jba/elm/roc