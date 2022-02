Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Une pancarte brandie par les occupants d'une voiture prenant part aux convois anti-mesures sanitaires proclame "Nous sommes la liberté" à Bayonne (sud-ouest de la France) le 9 février 2022 ( AFP / GAIZKA IROZ )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- France: port du masque assoupli -

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février en France, exception faite des transports, a indiqué vendredi le ministère de la Santé, mettant en avant l'"amélioration de la situation sanitaire".

Le port du masque ne sera donc plus obligatoire dans les établissements dédiés aux activités de loisirs, les restaurants, les débits de boisson, les foires... Par contre, il "sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal", a détaillé le ministère dans un communiqué.

- Ecoles: la France va alléger le protocole -

Le protocole sanitaire lié au Covid dans les écoles françaises sera allégé au retour des vacances scolaires, avec la suppression notamment du port du masque en cour de récréation, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale.

Le nombre d'autotests demandé pour les élèves cas contact sera ramené de trois à un seul à partir du 28 février. Les attestations sur l'honneur que remettent les familles après le premier autotest seront supprimées à partir du 21 février.

- Convois de protestation vers Paris -

Partis de toute la France, des milliers d'opposants aux restrictions sanitaires ont repris la route vendredi en convois, déterminés à rallier dans la soirée les abords de Paris, malgré l'interdiction de la préfecture de police et la fermeté affichée par les autorités.

S'inspirant de la mobilisation au Canada, les organisateurs dénoncent le pass vaccinal et se réclament des "Gilets jaunes", mouvement de protestation populaire de 2018-2019 déclenché par une hausse des prix de l'essence qui avait tourné à la révolte contre le président Emmanuel Macron.

- L'Italie tombe le masque en extérieur -

Nombre de morts liés au coronavirus officiellement annoncés par pays, au 11 février à 11H00 GMT ( AFP / )

L'Italie a accompli vendredi un pas vers un retour progressif à la normalité dans la lutte contre le Covid avec la fin de l'obligation de porter le masque dehors et la réouverture des discothèques.

Dès ce vendredi, sur tout le territoire national le masque n'est plus indispensable en plein air, mais il faut toujours en avoir un à portée de main pour pouvoir le porter en cas d'attroupement, même à l'extérieur, a précisé le ministère de la Santé. Le masque reste en revanche obligatoire dans les lieux fermés.

- Allemagne: pic des infections "en vue" -

Le pic des infections au Covid-19, dont le nombre atteint actuellement des records, est "en vue" en Allemagne, a assuré le chancelier Olaf Scholz qui fait face à une pression grandissante pour alléger certaines restrictions.

Avec des variations entre régions, ces restrictions concernent principalement les restaurants, bars, cafés ou les commerces dits non-essentiels dont l'accès est interdit aux non-vaccinés.

- Plus de 5,78 millions de morts -

Des gens prennent des photos au Forum romain dans la capitale italienne le 11 février 2022 ( AFP / Vincenzo PINTO )

La pandémie a fait officiellement plus de 5,78 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 404 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (915.617), devant le Brésil (636.017) et l'Inde (507.177).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.