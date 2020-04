Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Des personnels soignants se préparent à faire passer des tests au Covid-19 dans un drive devant la polyclinique d'Alexandrie, le 2 avril 2020 dans le Piémont, en Italie ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 46.000 morts dans le monde.

- "Escalade rapide" -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur la progression "quasi-exponentielle" de la pandémie.

"Je suis profondément préoccupé par l'escalade rapide et la propagation mondiale des infections. Le nombre de décès a plus que doublé au cours de la dernière semaine. Dans les prochains jours, nous atteindrons 1 million de cas confirmés et 50.000 décès", a déclaré le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Pire crise mondiale depuis 1945 -

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a estimé que la Terre vivait sa "pire crise mondiale depuis que l'ONU a été fondée" il y a 75 ans, évoquant "la combinaison d'une maladie menaçante pour tout le monde et d'un impact économique conduisant à une récession sans précédent dans un passé récent".

- Risque de "pénurie alimentaire" -

Les dirigeants de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont mis en garde contre un risque de crise alimentaire mondiale.

"Les incertitudes liées à la disponibilité de nourriture peuvent déclencher une vague de restrictions à l'exportation", provoquant elle-même "une pénurie sur le marché mondial".

- Confinements -

Plus de 3,75 milliards de personnes, soit 48% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles.

L'Allemagne va prolonger au moins jusqu'au 19 avril ses mesures de restriction. Le Portugal a décidé de prolonger le confinement de deux semaines.

Aux Etats-Unis, la Floride a ordonné le confinement général.

En France, le Premier ministre Edouard Philippe a expliqué qu'il était "probable" que le déconfinement de la population se fasse par étapes.

Aux Pays-Bas, où il n'y a pas de confinement obligatoire, les autorités ont étendu jusqu'au 28 avril les mesures de fermeture imposées aux écoles, aux restaurants et aux bars.

Des membres de la Croix-Rouge birmane désinfecte une rue de Rangoun, le 29 mars 2020 pendant l'épidémie de coronavirus ( AFP / Sai Aung Main )

Le service américain des parcs nationaux a décidé la fermeture immédiate du Grand Canyon, haut lieu touristique d'Arizona visité chaque année par des millions de touristes.

- Menace de la rougeole -

L'Alliance du vaccin (Gavi), qui rassemble l'OMS, la Banque mondiale et des représentants de l'industrie pharmaceutique, craint que les mesures de confinement, qui limitent les vaccinations de routine, ne provoquent d'autres épidémies dangereuses comme la rougeole.

- Plus de 900.000 cas -

Au moins 905.589 cas d'infection, parmi lesquels 45.719 décès, ont été détectés dans 187 pays et territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19H00 GMT.

L'Italie compte 13.155 morts, l'Espagne 9.053, et la France 4.032. La Chine, berceau de la pandémie, compte 81.554 cas, dont 3.312 morts.

Aux Etats-Unis (215.417 cas, dont plus de 5.000 morts), le décès d'un bébé de six semaines, contaminé par le coronavirus, a été annoncé mercredi.

Le Brésil a recensé un premier cas dans une communauté amérindienne: une jeune femme de l'ethnie kokama, âgée de 20 ans, vivant près de la frontière avec la Colombie. C'est est une professionnelle de santé.

Le Niger a signalé ses deux premiers cas hors de la capitale Niamey. Il en compte au total 74 et cinq morts.

- Tests, équipements -

L'équipe scientifique de la Commission européenne a développé un dispositif de contrôle des tests de dépistage du coronavirus. Le nouveau matériel vise à "garantir que les tests en laboratoire pour la présence du coronavirus fonctionnent bien".

Le cigarettier British American Tobacco a annoncé qu'une de ses filiales travaillait sur un potentiel vaccin grâce à une méthode recourant à la feuille de tabac. Le vaccin est en phase de test pré-clinique et n'a pas donc pas été testé sur l'homme ni obtenu l'homologation des autorités sanitaires.

- Annulations, reports -

Le tournoi de tennis de Wimbledon, prévu du 29 juin au 12 juillet, a été annulé, ainsi que le festival d'Edimbourg, plus grand événement mondial de spectacle vivant prévu au mois d'août.

La conférence internationale sur le climat COP26 prévue à Glasgow en novembre est reportée à une date indéterminée en 2021.

- "Observatoire 19" -

Reporters sans frontières a lancé l'"Observatoire 19" de la liberté de la presse pour mesurer régulièrement "les impacts de la pandémie sur le journalisme", documentant "la censure étatique, la désinformation délibérée et leurs effets sur le droit à l'information fiable".

- Evacuation -

Selon le président américain Donald Trump, les passagers canadiens et britanniques du paquebot Zaandam, qui transporte quatre morts et des personnes avec des symptômes du coronavirus, vont être prochainement évacués.

- Aides -

Le Fonds monétaire international octroie au Sénégal une aide d'urgence de 221 millions de dollars pour faire face à l'impact économique de la pandémie.

Les subventions salariales que le Canada compte verser aux entreprises pour éviter de nombreux licenciements coûteront 71 milliards de dollars canadiens (45 milliards d'euros).

Un avion chargé d'aide humanitaire, envoyé par la Russie pour aider les Etats-Unis à faire face à l'épidémie de coronavirus, a atterri mercredi après-midi à New York.

