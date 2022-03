Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Des habitants font la queue pour se faire tester au Covid-19, dans la ville de Changchun (nord-est de la Chine), le 11 mars 2022 ( AFP / STR )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- La Chine reconfine -

Confrontée à sa pire flambée épidémique depuis deux ans, la Chine a dû se résoudre vendredi à confiner la grande ville de Changchun, dans le nord-est du pays.

Dans cette ville de neuf millions d'habitants, seule une personne par foyer est désormais autorisée à sortir, une fois tous les deux jours, pour assurer le ravitaillement, a fait savoir la mairie qui se prépare à dépister toute la population.

Ce confinement est le plus important annoncé en Chine depuis celui de la métropole de Xi'an (nord) et de ses 13 millions d'habitants à la fin de l'année dernière.

- "Situation critique" en Allemagne, rebond en France -

L'Allemagne se trouve dans une situation sanitaire "critique" en raison de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19, a mis en garde vendredi le ministre de la Santé, misant toujours sur la vaccination obligatoire.

En France, son homologue a fait état d'un "rebond" de l'épidémie, mettant en exergue la nécessité pour les personnes fragiles de "continuer à se protéger".

- Plus de 18 millions de morts dans le monde, selon une étude -

La pandémie de Covid-19 aurait provoqué plus de 18 millions de morts dans le monde entre début 2020 et fin 2021, plus de trois fois le bilan officiel, selon une étude publiée dans la revue The Lancet.

Si le chiffre officiel compte 5,94 millions de morts dans le monde entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, divers travaux l'ont jugé fortement sous-estimé et ont tenté de mieux évaluer le bilan global de la pandémie.

- Vaccin Valneva: 1ères livraisons aux Européens au printemps 2022 -

Le laboratoire franco-autrichien Valneva prévoit de livrer en Europe les premières doses de son vaccin contre le Covid-19 au deuxième trimestre 2022, a indiqué l'entreprise.

Ce vaccin est "actuellement le seul candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en développement clinique en Europe", souligne Valneva.

- "Grave" crise alimentaire pour les réfugiés à Hong Kong -

Près de trois quarts des réfugiés et demandeurs d'asile habitant à Hong Kong rencontrent de "graves" difficultés pour se nourrir, selon une enquête publiée vendredi par une organisation d'aide.

Redoutant un confinement de la ville pour juguler une épidémie sans précédent de Covid, les habitants ont vidé les rayons des supermarchés.

- UE: compagnies et aéroports réclament la fin des restrictions sanitaires -

En finir avec les certificats de vaccination, de tests et même le masque pour voyager en avion en Europe ? Les principales organisations d'aéroports et de compagnies aériennes l'ont demandé vendredi dans un communiqué commun, estimant que l'immunité collective est suffisante pour revenir aux règles d'avant-crise.

- Plus de 6 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement au moins 6.026.306 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 451 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (965.464), devant le Brésil (654.086), l'Inde (515.714) et la Russie (359.585). Mais rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou avec 641 décès pour 100.000 habitants, la Bulgarie (518) et la Bosnie-Herzégovine (476).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.