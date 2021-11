Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Manifestation contre les restrictions sanitaires anti-Covid 19 à Amsterdam, le 20 novembre 2021 ( ANP / Evert Elzinga )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- France: montée "fulgurante" de la 5ème vague -

La progression en cours de la 5e vague de Covid-19 en France est "fulgurante", a alerté dimanche Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, mettant toutefois en balance "des éléments qui peuvent nous inquiéter et des éléments qui peuvent nous rendre confiants".

En moyenne calculée sur 7 jours, le nombre de cas quotidiens a quasiment doublé en une semaine, à 17.153 samedi, contre 9.458 le samedi précédent.

Mais M. Attal a mis en avant, comme éléments rassurants, la "très large couverture vaccinale" en France et la mise en place en juillet du pass sanitaire, alors que "la plupart des pays qui nous entourent l'ont mis en place après".

- Pays-Bas: nouvelles manifestations violentes -

La police néerlandaise a annoncé dimanche avoir arrêté 19 personnes après une deuxième nuit de manifestations violentes contre les dernières mesures sanitaires décidées par le gouvernement.

A La Haye, plusieurs policiers en tenue anti-émeute ont chargé des groupes de manifestants qui leur jetaient des pierres et des objets divers dans un quartier populaire, et ont utilisé un canon à eau pour éteindre des vélos en feu à une intersection très fréquentée, a expliqué la police de la ville. Les forces de l'ordre ont procédé à "19 arrestations pour insultes entre autres choses".

- Bayern: réduction de salaire pour joueurs non vaccinés en quarantaine -

Le Bayern Munich a décidé de réduire les salaires des joueurs non vaccinés contre le Covid-19 et placés à l'isolement, comme Joshua Kimmich, mis en quarantaine une seconde fois après avoir été en contact avec des personnes infectées, a assuré dimanche l'hebdomadaire allemand Bild am Sonntag.

Le cas de l'international allemand Joshua Kimmich (64 sélections), qui a choisi de ne pas se faire vacciner pour des "raisons personnelles", a suscité un vif débat en Allemagne, confrontée à une nouvelle vague de l'épidémie.

- Plus de 5,1 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.144.573 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 771.013 décès, devant le Brésil (612.587), l'Inde (465.662), le Mexique (292.372) et la Russie (264.095).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

