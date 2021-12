Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

File d'attente pour le dépistage du Covid-19 à Séoul, le 14 décembre 2021 ( AFP / Jung Yeon-je )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le variant Omicron se propage à un rythme inédit -

Aucun variant du virus du Covid-19 ne s'est jusqu'à présent propagé aussi rapidement qu'Omicron, a indiqué mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime que la plupart des pays sont désormais touchés.

"77 pays ont maintenant signalé des cas d'Omicron mais la réalité est qu'Omicron se trouve probablement dans la plupart des pays même s'il n'a pas encore été détecté. Omicron se propage à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun autre variant", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Plus de 800.000 morts aux Etats-Unis -

Les Etats-Unis, officiellement le pays le plus endeuillé par la pandémie, ont dépassé mardi les 800.000 morts du Covid-19, selon le bilan de l'université Johns Hopkins.

Environ 450.000 décès ont eu lieu en 2021, malgré des vaccins très efficaces ayant commencé à être autorisés à partir de décembre 2020, et largement disponibles au printemps 2021. Environ 72% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin.

- Le Danemark dépasse les 1.000 cas quotidiens -

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 14 décembre à 11h00 GMT ( AFP / )

Le Danemark a dépassé pour la première fois les 1.000 cas quotidiens du variant Omicron, que les autorités sanitaires s'attendent à voir devenir dominant à Copenhague cette semaine.

Le pays scandinave, un des plus en pointe dans le monde tant en matière de tests que de séquençage pour identifier les variants, a enregistré un total de 4.535 cas, dont 1.098 ces dernières 24 heures.

- Pilule anti-Covid: résultats très positifs -

Pfizer a confirmé que sa pilule anti-Covid réduisait de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque si elle était prise dans les premiers jours après l'apparition des symptômes.

- Le vaccin Pfizer protègerait à 70% des cas graves d'Omicron -

Le vaccin à deux doses du laboratoire américain Pfizer est globalement moins efficace contre Omicron mais protège à 70% contre les cas sévères, selon une étude réalisée en Afrique du Sud.

- L'OMS appelle à une accélération de la vaccination -

L'Afrique pourrait n'atteindre l'objectif des 70% de vaccinés qu'en août 2024, selon des projections de l'OMS, qui a de nouveau appelé à une accélération des campagnes de vaccination pour "sauver beaucoup de vies".

Au 13 décembre, seuls vingt pays africains avaient vacciné au moins 10% de leur population, six avaient atteint les 40% et deux (Maurice et les Seychelles) en étaient à 70%.

- Pays-Bas: fermeture anticipée des écoles pour Noël -

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi la fermeture anticipée des écoles primaires avant les vacances de Noël et le prolongement des restrictions sanitaires actuelles jusqu'au 14 janvier à cause du variant Omicron. Les écoles fermeront à partir du 20 décembre, soit une semaine plus tôt que prévu.

- Equateur: pas des célébrations publiques pendant les Fêtes -

L'Equateur a interdit mardi l'organisation de processions et de fêtes dans les espaces publics pour les fêtes de Noël et du Nouvel An en raison d'une augmentation des cas de Covid-19. Le pays a par ailleurs recensé mardi son premier cas de variant Omicron.

- Angleterre: fin des restrictions sur les arrivées depays d'Afrique -

L'Angleterre va mettre fin aux très strictes restrictions imposées aux arrivées depuis onze pays africains, dont l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui avaient été décidées pour lutter contre la propagation du variant Omicron.

- L'Australie poursuit sa réouverture -

L'Australie va continuer à alléger les restrictions avant Noël en dépit d'une nouvelle hausse du nombre de cas dans l'Etat le plus peuplé du pays.

- Le président du Ghana fustige le "nationalisme" de l'UE -

Le président du Ghana a mis en garde contre les conséquences que pourrait avoir pour l'Afrique la décision de l'Union européenne de mobiliser ses vaccins pour des campagnes de rappel eta condamné les interdictions de voyage liées au variant Omicron.

- Obligation vaccinale suspendue au Kenya -

Un tribunal kényan a suspendu une décision du gouvernement interdisant aux personnes n'étant pas complètement vaccinées d'accéder à certains édifices publics ainsi qu'à certains lieux fréquentés comme les parcs nationaux, les bars et les restaurants.

- Plus de 5,3 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5 .311. 914 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établipar l'AFP à partir de sources officielles, mardi en milieu de journée.

Un soldat suisse administre une dose de vaccin contre le Covid-19 à une patiente à Delemont (nord de la Suisse), le 14 décembre 2021 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 800.266morts, devant le Brésil (616.970), l'Inde (475.888), le Mexique (296.721) et la Russie (291.749).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

