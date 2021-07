Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Une personne fait valider son pass sanitaire sur son téléphone à Amnéville, le 22 juillet 2021 ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- France : 40 millions de primo-vaccinés -

La France a passé lundi la barre des 40 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, a annoncé le président Emmanuel Macron dans un tweet. Cela correspond à près de 60% de la population et environ 75% de la population adulte.

Plus de 33 millions d'entre elles sont complètement vaccinées, soit presque la moitié de la population totale.

Toujours en France, le Conseil constitutionnel rendra le 5 août sa décision concernant la loi prévoyant l'extension controversée du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, adoptée définitivement dimanche soir par le Parlement.

- Record de cas en Iran -

Le nombre quotidien de contaminations au Covid-19 a franchi pour la première fois la barre des 30.000 cas en Iran, a annoncé lundi le ministère de la Santé, moins d'une semaine après le dernier record quotidien enregistré par le pays.

Au cours des dernières 24 heures, l'Iran a recensé 31.814 nouveaux cas de contagion, le nombre total de cas dépassant les 3,7 millions.

- Irlande : retour au resto pour les vaccinés -

Les restaurants, pubs et autres bars d'Irlande peuvent depuis lundi de nouveau servir en salles les clients, à condition que ceux-ci présentent un passeport vaccinal ou soient guéris du coronavirus dans les six derniers mois.

- Restrictions assouplies en Indonésie -

Petites échoppes, restaurants de rue et quelques centres commerciaux ont rouvert lundi en Indonésie.

Le président indonésien Joko Widodo a toutefois annoncé dimanche soir que le confinement partiel imposé début juillet se poursuivrait jusqu'au 2 août pour tenter d'enrayer la propagation du très contagieux variant Delta.

- L'aérien continue de souffrir -

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair et l'aéroport britannique d'Heathrow ont vu leurs pertes s'aggraver sur les derniers mois à cause des restrictions et incertitudes sur les voyages.

Si Ryanair attend une reprise estivale et remonte légèrement ses prévisions de trafic, Heathrow avertit que le nombre de passagers transitant dans son hub en 2021 pourrait être inférieur à celui de 2020.

- JO : des cas dans la délégation néerlandaise -

Des cas de Covid-19 ont été détectés dans la délégation néerlandaise aux Jeux olympiques de Tokyo, conduisant au retrait d'une paire de double messieurs en tennis et à la mise à l'isolement de l'équipe d'aviron.

Les Néerlandais ont décidé de s'isoler de leur propre initiative, malgré l'absence de cas contact officiel, "afin d'inspirer confiance aux autres pays et aux volontaires", a expliqué le directeur de l'équipe des Pays-Bas, Hessel Evertse.

- Plus de 4,16 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 4,16 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 194 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (610.891), devant le Brésil (549.924) et l'Inde (420.967).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

