Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Un livreur de repas téléphone devant la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, le 29 juin 2021 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Russie: nouveau record de morts -

La Russie a enregistré mercredi un record de décès quotidiens dus au coronavirus pour la deuxième journée consécutive, le pays étant frappé de plein fouet par le variant Delta sur fond de campagne de vaccination poussive.

Selon le décompte du gouvernement, 669 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures, dépassant le record de 652 décès établi la veille.

Dans ce contexte, le président russe Vladimir Poutine a appelé ses concitoyens hésitant à se faire vacciner contre le coronavirus à écouter les experts" et non les rumeurs, lors de sa grand-messe annuelle télévisée. Il s'est toutefois dit opposé à toute obligation vaccinale à l'échelle nationale, jugeant que les mesures régionales étaient adaptées.

- France: levée des dernières restrictions -

Fin des jauges dans les cinémas, restaurants ou magasins, les dernières restrictions en France ont sauté mercredi, en dépit d'une montée des inquiétudes quant à une quatrième vague de Covid-19 après l'été, si la vaccination continue de plafonner.

Le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy pense "qu'on aura une quatrième vague". Mais "elle va être beaucoup plus nuancée que les trois premières, car il y a un niveau de vaccination qui n'est pas du tout le même", a-t-il dit mercredi sur la radio publique France Inter.

Preuve que la prudence reste de mise, le département des Landes (Sud-Ouest), où le variant Delta est apparu en premier en France, a décidé de maintenir ces limitations une semaine de plus, jusqu'au 6 juillet.

- Le coût élevé de l'effondrement du tourisme -

L'effondrement du tourisme international dû à la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une perte de plus de 4.000 milliards de dollars pour le PIB mondial sur les années 2020 et 2021, soit une fois et demi le PIB français, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) publié mercredi.

Selon ce rapport, la reprise du tourisme dépendra en grande partie de la distribution massive de vaccins contre le Covid-19 à l'échelle mondiale.

- Corée du Nord: "grave incident" lié au Covid, de hauts responsables limogés -

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a limogé plusieurs hauts responsables du pays en raison d'un "grave incident" lié à la lutte contre la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi l'agence officielle KCNA.

Ces responsables ont "causé un grave incident qui provoque une énorme crise pour la sécurité de la nation et de son peuple", a déclaré M. Kim lors d'une réunion du bureau politique du Parti des travailleurs au pouvoir, cité par KCNA qui n'a fourni aucun détail.

- Près de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.940.888 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts, 604.467, que de cas. Le Brésil, qui compte 515.985 morts, est suivi par l'Inde (398.454), le Mexique (232.803) et le Pérou (192.163), pays déplorant le plus de morts par rapport à sa population.

En Europe, les contaminations sont reparties à la hausse après deux mois et demi de baisse, principalement du fait du variant Delta au Royaume-Uni et en Russie où il provoque de nouvelles flambées épidémiques.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'Organisation mondiale de la santé estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

burs-kd/mw/lch