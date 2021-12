Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Une infirmière prépare une dose de vaccin dans un centre de vaccination de Los Angeles, le 15 décembre 2021 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Omicron: la vaccination seule "ne suffira pas" -

Une "action forte" est "urgente" face à la progression rapide du variant Omicron car "la vaccination seule ne suffira pas", a mis en garde mercredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Il recommande notamment le retour au télétravail et une prudence accrue lors des célébrations et voyages de fin d'année. Il a de nouveau appelé à une "réintroduction rapide et à un renforcement" des mesures dites "non pharmaceutiques", terme qui recouvre les restrictions en général.

Omicron pourrait devenir dominant en Europe d'ici mi-janvier, a mis en garde mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ajoutant qu'il y avait désormais assez de vaccins pour tous les Européens.

- 93 milliards de dollars pour financer les pays les plus pauvres -

Une enfant joue avec des stickers après avoir été vaccinée à Madrid le 15 décembre 2021 ( AFP / OSCAR DEL POZO )

La Banque mondiale a annoncé mercredi que l'Association internationale de développement (IDA) s'était vue dotée d'un financement record de 93 milliards de dollars pour aider les pays à faible revenu à faire face à la crise du Covid et à stimuler la croissance économique.

Il s'agit, selon un communiqué de l'institution financière, de la plus grande "reconstitution de ressources" jamais accordée à l'IDA, qui accorde des prêts à 74 pays dont la plupart se trouvent en Afrique.

- Le doyen des Français meurt du Covid-19 -

L'homme le plus âgé de France, Marcel Meys, 112 ans, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital de Vienne, dans le sud-est de la France, après avoir contracté le Covid-19.

- 1er cas d'Omicron au Maroc qui referme ses frontières -

Le premier cas d'infection au variant Omicron du coronavirus a été détecté au Maroc, qui va refermer prochainement ses frontières partiellement rouvertes face à la propagation "fulgurante" du nouveau variant, selon les autorités marocaines.

Les autorités ont décidé de mettre fin à partir du 23 décembre au dispositif mis en place pour permettre aux Marocains bloqués à l’étranger de regagner leur pays.

- L'Opera de New York exige une dose de rappel -

Face à la menace du variant Omicron, le prestigieux Metropolitan Opera de New York va exiger de tous ses musiciens et du public une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 pour être à "l'avant-garde" de la sécurité.

La dose de rappel sera exigée "pour entrer au Met" à partir du 17 janvier pour les personnes éligibles, c'est-à-dire six mois après avoir reçu la deuxième dose de vaccin Pfizer ou de Moderna, et deux mois après la dose unique de vaccin Johnson & Johnson.

- GB: record de contaminations -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson lors d'une conférence de presse sur la vaccination contre le Covid-19 à Londres le 15 décembre 2021 ( POOL / Tolga Akmen )

Confronté à une flambée des contaminations liée à Omicron, le Royaume-Uni a fait état mercredi de 78.610 cas positifs enregistrés en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie.

- Conditions d'entrée restreintes en Grèce et Italie -

La Grèce a annoncé mercredi une restriction des conditions d'entrée sur son territoire pour "tous les voyageurs" à partir du 19 décembre, avec un test PCR négatif de 48 heures.

L'Italie a elle annoncé une restriction des conditions d'entrée sur son territoire pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne à partir de jeudi, avec un test négatif obligatoire pour tous et une quarantaine de cinq jours pour les non vaccinés.

- Plus de 5,3 millions de morts -

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 15 décembre à 11h00 GMT ( AFP / )

La pandémie a fait au moins 5 .320.431 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établipar l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 802.389morts, devant le Brésil (617.271), l'Inde (476.135), le Mexique (296.984) et la Russie (292.891).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-dth/ybl