Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Des soignantes installent des lits dans un hôpital de campagne de 500 lits pour malades du Covid-19 en construction à Hanoï, le 30 août 2021 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'OMS redoute 236.000 morts en Europe en trois mois -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge "fiable" une projection prévoyant 236.000 morts supplémentaires du Covid-19 en Europe d'ici au 1er décembre, selon son directeur régional, qui s'est dit inquiet de la "stagnation" du rythme de vaccination sur le continent.

"La semaine dernière, le nombre de morts dans la région a augmenté de 11%, avec une projection fiable prévoyant 236.000 morts en Europe d'ici au 1er décembre", qui s'ajouteraient aux 1,3 million de décès déjà provoqués par la pandémie sur le Vieux continent, selon le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge.

- OMS/Unicef: priorité aux enseignants pour la vaccination -

Les enseignants et le personnel des établissements scolaires devraient être parmi les groupes prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19, ont indiqué lundi les directions européennes de l'OMS et de l'Unicef.

Il faudrait "proposer le vaccin contre le Covid-19 aux enseignants et aux autres membres du personnel scolaire en tant que groupe cible des plans de vaccination nationaux", selon ces institutions onusiennes, appelant les Etats membres à mettre en place une stratégie vaccinale destinée à maintenir l'enseignement en présentiel.

- Afrique: des doses de vaccins au Congo et un don français -

Le Congo a reçu sa première livraison de vaccins dans le cadre du mécanisme Covax, avec la réception de plus de 300.000 doses donnés par les Etats-Unis.

Parallèlement la France va envoyer 10 millions de doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer à l'Afrique à travers l'Union africaine (UA), a annoncé lundi l'Elysée.

Etudiants et professeurs au lycée pour filles Widad Nasser Eddin à Hebron, en Cisjordanie occupée, le 29 août 2021 ( AFP / Hazem BADER )

Ce partenariat entre Paris et l'UA prévoit que ces doses "seront allouées et distribuées dans le cadre du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins (Avat) et du mécanisme pour un accès mondial au vaccin (Covax)", deux initiatives destinées à permettre à l'Afrique de tenter de rattraper son retard dans la vaccination par rapport aux pays développés.

- France: pass sanitaire obligatoire pour certains salariés -

Répartition des 4,5 décès dus au Covid-19 recensés depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP arrêté au 30 août à 10h00 GMT ( AFP / )

L'instauration du pass sanitaire a franchi, lundi, une nouvelle étape en France, devenant obligatoire au travail pour 1,8 million de salariés en contact avec le public dans les restaurants, cinémas, musées, trains grandes lignes, là où il était déjà requis pour les clients.

Parallèlement, le ministre de l'Economie Bruno Lemaire a estimé que la mise en place du pass sanitaire dans des lieux recevant du public début août "n'avait pas eu d'impact sur l'activité économique du pays".

"Dans les bars et les restaurants, les dépenses en carte bleue ont augmenté de 5% la semaine du 9 août", celle du début de l'instauration du pass, "et de 8% la semaine qui a suivi" par rapport à 2019, a justifié M. Le Maire.

- 4,5 millions de morts dans le monde -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4,5 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi lundi vers les 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Avec 1.290 décès quotidiens en moyenne ces 7 derniers jours, les États-Unis sont redevenus le pays déplorant le plus de nouveaux décès dans le monde.

Les Etats-Unis sont également le pays le plus touché au monde depuis le début de la pandémie, avec 637.539 morts, devant le Brésil (579.308), l'Inde (438.210), le Mexique (258.165) et le Pérou (198.167).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

