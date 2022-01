Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Un soignant dans un centre de dépistage du Covid-19, le 18 janvier 2022 à Unterschleissheim, dans le sud de l'Allemagne ( AFP / Christof STACHE )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- La Chine désinfecte le courrier international -

La Poste chinoise a ordonné à ses employés de désinfecter systématiquement les envois en provenance de l'étranger, les autorités évoquant l'hypothèse de l'arrivée dans le pays de la souche Omicron sur du courrier envoyé du Canada.

Désinfection de paquets en juillet 2020 à Pékin ( AFP / GREG BAKER )

Le courrier intérieur sera dorénavant trié à part, afin d'éviter tout risque de contamination provenant des envois internationaux.

- L'Ouganda lève les contrôles à sa frontière avec le Kenya -

Le gouvernement ougandais a annoncé mardi la suspension des tests de détection du Covid-19 obligatoires à sa frontière avec le Kenya, après que cette mesure a provoqué d'énormes embouteillages de camions et perturbé l'approvisionnement du pays en carburant.

- Le pass sanitaire a réduit la mortalité (étude) -

Le pass sanitaire a permis d'éviter 4.000 décès liés au Covid-19 en France et de doper la croissance nationale au second semestre 2021, selon une étude publiée mardi par un organisme rattaché au gouvernement.

Vérification des pass sanitaires à Rome, le 5 décembre 2021 ( AFP / Vincenzo PINTO )

En Allemagne et en Italie, les pass sanitaires aux caractéristiques semblables ont respectivement permis d'éviter 1.100 et 1.300 morts, selon ce travail comparatif réalisé par le Conseil d'analyse économique (CAE), avec le concours de l'OCDE et de l'Institut Bruegel.

- Le ministre français de l'Education dans la tourmente -

Le ministre français de l'Education Jean-Michel Blanquer, déjà fortement contesté par les enseignants qui lui reprochent la gestion du Covid-19 à l'école, s'est retrouvé encore fragilisé mardi avec la révélation par la presse qu'il se trouvait à Ibiza à la veille de la rentrée des vacances scolaires.

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer à la sortie de l'Elysée, le 12 janvier 2022 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

C'est depuis ce lieu que le ministre avait dévoilé le nouveau protocole sanitaire pour les écoles, seulement la veille de la rentrée.

- Boris Johnson conteste avoir menti sur une fête -

Boris Johnson a démenti mardi avoir été prévenu qu'une fête contraire aux règles anti-Covid était organisée à Downing Street en mai 2020, comme l'en a accusé son ancien conseiller Dominic Cummings.

Présent à cet événement, en plein confinement, le Premier ministre britannique avait présenté des excuses aux députés la semaine dernière, tout en affirmant avoir pensé qu'il s'agissait d'une réunion de travail.

- Abattage de hamsters à Hong Kong -

Hong Kong va éliminer près de 2.000 hamsters après que certains d'entre eux ont été testés positifs au coronavirus, ont annoncé les autorités mardi, alors que la ville s'en tient à une stratégie stricte de "zéro Covid".

Une animalerie fermée le 18 janvier 2021 à Hong Kong après une contamination entre des humains et des hamsters porteurs du Covid-19 ( AFP / Bertha WANG )

Cet abattage a été ordonné après l'apparition de cas de Covid-19 dans une animalerie, touchant des hamsters, une employée et une cliente.

- Chute des ventes de voitures neuves en Europe -

Les ventes de voitures neuves en Europe ont marqué un nouveau record à la baisse en 2021, freinées par la crise sanitaire et les pénuries de puces électroniques qui ont empêché la production de millions de voitures.

- Plus de 5,5 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.543.637 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 11h00 GMT.

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 18 janvier à 11h00 GMT ( AFP / )

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (851.730 décès), le Brésil (621.166), l'Inde (486.761) et la Russie (322.678).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

burs-paj/ber/at