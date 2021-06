Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nombre de morts liés au coronavirus officiellement annoncés par pays, au 29 juin à 10H00 GMT ( AFP / )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin: 3 milliards de piqûres -

Plus de trois milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP réalisé mardi à 09H00 GMT à partir de sources officielles.

Quelque 40% des doses administrées dans le monde (1,2 milliard) l'ont été en Chine. L'Inde (329 millions) et les Etats-Unis (324 millions) complètent le podium.

Les pays à "revenu élevé" (au sens de la Banque mondiale) ont administré en moyenne 79 doses pour 100 habitants, contre une seule dose dans les pays à "faible revenu".

- Bangladesh: envoi américain de 2,5 millions de doses -

Les Etats-Unis ont commencé à acheminer mardi 2,5 millions de doses de vaccin Moderna au Bangladesh, frappé par une nouvelle vague d'infections, a indiqué à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.

- Australie: 10 millions de personnes confinées -

Perth, Australie, le 29 juin 2021 ( AFP / TREVOR COLLENS )

Environ 10 millions d'Australiens ont reçu la consigne d'observer un confinement dans plusieurs villes de l'immense île-continent, confrontée depuis quelques semaines à une flambée de cas, en particulier du très contagieux variant Delta, en raison de failles dans les dispositifs de quarantaine pour les voyageurs en provenance de l'étranger.

Après les habitants de Sydney (sud-est), Darwin (nord) et Perth (ouest), ce sont ceux de Brisbane (est) et de plusieurs zones de l'Etat du Queensland qui vont devoir rester chez eux à compter de mardi soir, pour une durée initiale de trois jours.

- Russie: record de décès quotidiens -

Le gouvernement russe a fait état mardi de 652 morts dues au Covid-19 en 24 heures, son bilan quotidien le plus lourd, provoqué par l'essor du variant Delta.

Au total, la Russie déplore 134.545 morts depuis le début de la pandémie, ce qui en fait le pays européen le plus endeuillé.

- France: Delta, 20% des nouveaux cas -

Des messages appelant à porter des masques à l'entrée d'un magasin à Paris le 27 juin 2021 ( AFP / JOEL SAGET )

Le variant Delta qui fait des ravages en Russie progresse en France et représente déjà "20% des nouveaux cas" de Covid-19, le double de la semaine précédente, mais "on peut y échapper" avec la vaccination et un traçage serré, a assuré mardi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Le ministre a de nouveau menacé de rendre la vaccination "obligatoire" pour les soignants en septembre si le "travail de conviction" n'a pas été suffisant pendant l'été.

- Près de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.932.561 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 604.115 morts.

Le Brésil, qui compte 514.092 morts, est suivi par l'Inde (397.637), le Mexique (232.608) et le Pérou (192.163), pays déplorant le plus de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'Organisation mondiale de la santé estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

