Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Deux femmes avec des combinaisons de protection le 13 juin 2020 près du marché Xinfadi à Pékin, fermé après la découverte de cas de coronavirus ( AFP / GREG BAKER )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Nouveau foyer à Pékin -

Les autorités chinoises ont ordonné le confinement en urgence de onze quartiers résidentiels du sud de la capitale où ont été recensés sept cas de contamination à proximité d'un marché local de viande, dont six samedi, faisant craindre une résurgence de l'épidémie dans le pays.

Ce nouveau foyer épidémique ainsi qu'un marché aux fruits de mer où s'était rendue une des personnes infectées ont été fermés tout comme neuf écoles et jardins d'enfants des environs.

Les visites de groupes d'autres provinces chinoises à Pékin ont par ailleurs été suspendues.

- Le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé -

Le Brésil est désormais le 2e pays au monde où le coronavirus tue le plus, derrière les Etats-Unis, en dépassant le Royaume-Uni dans le décompte macabre des victimes de la pandémie, avec 41.828 morts.

Ce pays-continent de 212 millions d'habitants est aussi le 2e pour le nombre de contaminations derrière les Etats-Unis, avec 828.810 cas, selon les données officielles.

- Plus de 426.000 morts -

Nombre de morts liés au coronavirus officiellement annoncés par pays, au 13 juin à 11h GMT ( AFP / )

La pandémie a fait plus de 426.029 morts, et infecté plus de 7,6 millions de personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 114.669 décès. Suivent le Brésil avec 41.828 morts, le Royaume-Uni (41.481 morts), l'Italie (34.223) et la France (29.374).

- Gaborone se confine -

Les autorités du Botswana ont annoncé le confinement strict et pour une durée indéterminée de la capitale à compter de samedi après la découverte de 12 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus dans le pays, dont la moitié concentrés à Gaborone.

Cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que la pandémie s'accélérait en Afrique, continent qui a jusqu'à présent été moins touché que l'Europe, l'Asie et l'Amérique par le virus.

- Tests exigés en Tunisie -

La Tunisie, qui rouvrira ses frontières le 27 juin, a annoncé qu'il n'y aurait plus de quarantaine obligatoire dans les hôtels à l'arrivée sur son territoire mais qu'elle exigerait des tests prouvant que les voyageurs ne sont pas atteints du nouveau coronavirus.

Désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant de monter dans un taxi, le 21 mai 2020 à Gaborone, au Botswana ( AFP / Monirul Bhuiyan )

Tous les voyageurs pourront ainsi entrer en Tunisie en présentant un test négatif de moins de 72 heures et sous réserve qu'ils n'aient pas de température.

- Audience record pour Juventus-AC Milan -

Plus de huit millions de téléspectateurs ont regardé vendredi sur la Rai la demi-finale retour de Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan (0-0), soit la meilleure audience de la saison pour un match de football, rapportent samedi les médias sportifs locaux.

Ce match à huis-clos était le premier disputé en Italie depuis le 9 mars et l'interruption des compétitions face à l'avancée de la pandémie de coronavirus.

