Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Photo issue du site internet de l'OMS du directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus à l'ouverture de la session virtuelle le 18 mai 2020 ( World Health Organization / - )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Réunion sous tensions à l'OMS -

Le secrétaire général des Nations unies a critiqué les pays ayant "ignoré les recommandations" de l'OMS pour répondre à la pandémie, estimant que le monde payait aujourd'hui au "prix fort" les stratégies divergentes, à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la santé. Les 194 pays membres de l'OMS sont réunis afin de débattre de la réponse internationale à la pandémie, avec les tensions sino-américaines et la discussion sur les vaccins en toile de fond.

- Les promesses de Xi Jinping -

Le président chinois Xi Jinping a assuré qu'un éventuel vaccin chinois sera "un bien public mondial", promettant que la Chine consacrerait 2 milliards de dollars à la lutte mondiale contre le Covid-19, lors de l'assemblée annuelle de l'OMS.

Le numéro un chinois s'est également dit favorable à une enquête quand l'épidémie sera enrayée, assurant que son pays avait "toujours fait preuve de transparence et de "responsabilité" face à l'épidémie.

- Le déconfinement s'accélère en Italie -

En Italie, où le déconfinement est entré dans sa "phase 2", avec reprise des messes et réouverture timide des commerces, cafés et terrasses, la basilique Saint-Pierre de Rome a accueilli ses premiers fidèles et touristes, masque sur le nez, après prise de température et désinfection des mains.

- L'Acropole rouvre -

L'Acropole d'Athènes, monument phare de l'Antiquité visité par 2,9 millions de personnes en 2019, a rouvert au public lundi comme tous les sites archéologiques de Grèce. Il faudra attendre le 15 juin pour la réouverture des musées.

- Baisse des infections en Russie -

La Russie, deuxième pays dans le monde en nombre de cas détectés du Covid-19, a réussi à "arrêter la croissance" des nouvelles infections, a estimé lundi le Premier ministre, qualifiant néanmoins la situation de "compliquée". Selon les chiffres officiels, 8.926 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, portant le total à 290.678 malades et 2.722 morts. Il s'agit du nombre de nouveaux cas le plus faible depuis le 1er mai.

- Plus de 315.000 morts

La pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 a fait au moins 315.270 morts dans le monde depuis les premiers cas officiels en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec près de 90.000 décès pour près de 1,49 million de cas. Suivent le Royaume-Uni (34.636 morts), l'Italie (31.908), la France (28.108) et l'Espagne (27.650).

- Récession au Japon -

L'économie japonaise est entrée en récession, avec un deuxième trimestre de contraction d'affilée du Produit intérieur brut entre janvier et mars, alors que la crise du coronavirus commençait à frapper.

- Repli du PIB en Thaïlande -

L'économie thaïlandaise, très tributaire du tourisme (plus de 15% du PIB) et des exportations, devrait se contracter de 5 à 6% en 2020, le plus fort repli depuis la crise financière asiatique de 1997-1998.

- Le Mont Fuji privé de visiteurs -

Pour la première fois depuis au moins 60 ans, les sentiers d'accès au Mont Fuji resteront fermés cet été, privant les randonneurs de l'ascension estivale du volcan le plus connu du Japon.

burs-kd/cac