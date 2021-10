Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Un enfant reçoit une dose du vaccin anti-Covid chinois Sinopharm dans un centre de vaccination à San Salvador en Argentine, le 22 septembre 2021 ( AFP / MARVIN RECINOS )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 700.000 morts aux Etats-Unis -

Plus de 700.000 personnes ont succombé au Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins vendredi, l'équivalent de la population de la capitale Washington.

Ce sombre cap vient rappeler que des centaines d'Américains meurent toujours chaque jour du coronavirus, malgré la campagne de vaccination.

- Merck va demander le feu vert pour une pilule anti-Covid -

Le laboratoire américain Merck prévoit de demander sous peu aux Etats-Unis l'autorisation de commercialiser une pilule qui, selon un essai clinique, réduit par deux les risques d'hospitalisation et de décès des patients atteints du Covid-19.

S'il est approuvé, ce médicament appelé molnupiravir représenterait une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie en permettant de diminuer assez facilement les formes graves de la maladie.

- 8 millions de doses envoyées au Bangladesh et aux Philippines -

Les Etats-Unis, qui veulent prendre la riposte au Covid-19 dans le monde, vont envoyer plus de 8 millions de doses au Bangladesh et aux Philippines, a fait savoir vendredi un responsable de la Maison Blanche à l'AFP.

- Flambée de Covid en Syrie -

Le nombre de cas de Covid-19 a explosé ces dernières semaines dans le nord de la Syrie et atteint des niveaux critiques, ont déclaré des responsables.

Dans certaines des zones les plus touchées par le conflit qui a éclaté en 2011, les infrastructures sanitaires sont insuffisantes, et les fournitures médicales de base et doses de vaccin manquent.

- 4e record consécutif de morts en Russie -

Pour le quatrième jour d'affilée, la Russie a enregistré un record de décès quotidiens avec 887 morts liées au virus lors des dernières 24 heures, contre 867 la veille, selon le gouvernement.

Un centre de vaccination à Moscou le 1er octobre 2021 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Par ailleurs, 24.522 nouvelles infections ont été recensées. Un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 22 juillet.

- Le pass sanitaire à nouveau en vigueur à Rio -

La Cour suprême du Brésil a rétabli l'exigence du pass sanitaire pour entrer dans certains lieux publics et touristiques à Rio de Janeiro. Le sésame revient donc à nouveau en vigueur vendredi, après avoir été suspendu mercredi par un juge.

- Obligation vaccinale pour les élèves de Californie -

Tous les élèves de Californie éligibles au vaccin contre le Covid-19 devront se faire vacciner s'ils souhaitent assister physiquement aux cours, qu'ils soient scolarisés dans le système public ou privé, a annoncé vendredi le gouverneur de l'Etat.

- Levée totale des restrictions en Zambie -

La Zambie, où seule 3% de la population éligible est entièrement vaccinée contre le Covid-19, a annoncé vendredi la levée totale des restrictions liées au virus à compter de samedi en raison de la baisse des cas de contaminations.

- La Finlande va commencer à vacciner ses visons -

Les éleveurs de visons de Finlande vont commencer à vacciner tous les animaux du pays contre le Covid-19 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

Les éleveurs de visons de Finlande vont commencer à vacciner tous les animaux du pays contre le Covid-19 après que les autorités locales eurent donné une autorisation temporaire pour un vaccin expérimental, a annoncé l'autorité alimentaire finlandaise.

- Plus de 4,77 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.780.108 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 700.258 décès, suivis par le Brésil (597.255), l'Inde (448.339), le Mexique (277.505) et la Russie (208.142).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-fm-acm/mw/nzg/roc