Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Une femme reçoit le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à Zapopan, au Mexique, le 24 janvier 2022 ( AFP / ULISES RUIZ )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 40 moines morts du Covid au Mont-Athos depuis deux ans

Plus de quarante moines au Mont-Athos sont morts depuis le début de la pandémie il y a deux ans, a indiqué lundi à l'AFP l'administration de cette communauté monastique orthodoxe, située dans le nord de la Grèce.

Haut lieu de l'orthodoxie interdit aux femmes, le Mont-Athos situé à 460km d'Athènes, regroupe une vingtaine de monastères où vivent des moines grecs mais aussi des moines ressortissants d'autres pays orthodoxes de l'Europe de l'Est, russes, serbes, roumains ou bulgares.

- Fin de la "phase aiguë de la pandémie" en 2022 (OMS)

Il est possible de mettre fin à la phase aiguë de la pandémie cette année, affirme le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, même si le Covid-19 provoque un décès toutes les 12 secondes dans le monde.

Un patient malade du Covid-19 arrive à l'hôpital Pokrovskaya, à Saint Petersburg, le 24 janvier 2022 ( AFP / Olga MALTSEVA )

Toutefois, "il est dangereux de supposer que (le variant très contagieux) Omicron sera le dernier variant ou de parler de fin de partie", car les conditions sont "idéales" actuellement dans le monde pour que d'autres variants émergent, y compris des variants plus transmissibles et plus virulents.

- Boris Johnson a participé à une fête pour son anniversaire en plein confinement

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fêté son anniversaire en compagnie de proches en plein confinement malgré les règles en vigueur, affirme lundi la chaîne de télévision ITV, accablant le dirigeant conservateur déjà critiqué pour des fêtes à Downing Street.

Selon ITV, Boris Johnson a participé à cette fête organisée par son épouse Carrie le 19 juin 2020 après-midi, lors du premier confinement, alors que de tels rassemblement étaient alors proscrits.

- JO: 72 cas de Covid parmi les participants

Manifestation devant le Parlement à Kiev pour dénoncer l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19, le 24 janvier 2022 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Quelque 72 participants ont fait l'objet d'un test de dépistage positif au coronavirus depuis leur arrivée en Chine, selon les organisateurs des Jeux olympiques qui commencent dans une dizaine de jours.

- France: pass vaccinal obligatoire

L'obligation du pass vaccinal est entrée en vigueur lundi en France pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant se rendre au restaurant ou prendre le train.

La France est actuellement le pays d'Europe, hors micro-Etats, avec l'incidence la plus élevée (3.733 cas pour 100.000 habitants ces sept derniers jours, selon un comptage AFP.

- Décès du gymnaste hongrois Szilveszter Csollany, double médaillé olympique

Le gymnaste hongrois Szilveszter Csollany, double champion olympique, est mort lundi à 51 ans des suites du Covid-19, ont annoncé les autorités sportives.

Des policiers portant le masque contre le Covid-19 patrouillent sur la Place rouge à Moscou, le 24 janvier 2022 ( AFP / Alexander NEMENOV )

L'ancien sportif avait contracté le coronavirus début décembre et avait été hospitalisé à Budapest dans un état grave, sous assistance respiratoire. Champion d'Europe en 1998, il avait remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, avant de décrocher l'or à Sydney en 2000, à chaque fois aux anneaux.

- Chez les enfants, des pertes quasi "irréversibles" en matière d'éducation

Les fermetures d'écoles dues à la pandémie de Covid-19 ont provoqué des pertes d'une ampleur quasi "irréversible" en matière d'éducation chez les enfants à travers le monde, a déploré lundi l'Unicef.

Plus de 616 millions d'élèves restent affectés par des fermetures totales ou partielles d'écoles, a précisé l'agence de l'ONU.

- Près de 5,6 millions de morts

Un élève palestinien reçoit le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 à Gaza le 24 janvier 2022 ( AFP / Mahmud HAMS )

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.593.747 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi lundi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les Etats-Unis avec 868.318 décès, le Brésil (623.351), l'Inde (489.848), et la Russie (326.112).

burx-cn/ob