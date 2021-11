Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Affichette appelant au port du masque, dans la principale rue commerçante de Francfort (Allemagne) le 20 novembre 2021 ( AFP / Yann Schreiber )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Des dizaines de milliers de manifestants à Vienne -

Plus de 35.000 manifestants, selon la police, se sont rassemblés samedi à Vienne pour protester contre les mesures de confinement et la vaccination obligatoire annoncées la veille par le gouvernement pour lutter contre la pandémie.

La foule, réunie au coeur de la capitale autrichienne à deux pas de l'ancien palais impérial de la Hofburg, agitait des banderoles dénonçant "fascisme", "tyrannie" ou encore "corona-dictature".

- Heurts à La Haye -

A La Haye, des heurts ont éclaté à l'issue d'une manifestation contre les restrictions imposées aux Pays-Bas face à la reprise de la pandémie, au lendemain d'une "orgie de violence" à Rotterdam (sud-ouest) où 51 personnes ont été arrêtées et deux blessées par balle.

Dans un quartier populaire de la ville où siège le gouvernement néerlandais, plusieurs centaines de personnes ont jeté des pierres et des objets divers à la police, et mis le feu à des vélos.

- La Guadeloupe toujours bloquée par les anti-pass -

Manifestation à Vienne à l'appel du l'appel du parti d'extrême droite FPÖ, le 20 novembre 2021 ( AFP / JOE KLAMAR )

Tirs visant les forces de l'ordre, pillages et incendies: le département français de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, était toujours bloqué samedi après une nouvelle nuit de violence qui a pour origine la mobilisation anti-pass sanitaire, dans cette île où la vaccination rencontre de forte réticences.

Malgré le couvre-feu nocturne imposé jusqu'au 23 novembre, des pharmacies et des commerces de téléphonie ont été la cible des émeutiers. Selon le ministère de l'Intérieur français, 29 interpellations ont été effectuées.

- Manifestations en Australie -

Des milliers de manifestants réunis samedi dans les plus grandes villes d'Australie ont protesté contre la vaccination obligatoire, qui n'est exigée que dans certains Etats et Territoires pour certaines catégories professionnelles.

Selon la police, jusqu'à 10.000 personnes se sont rassemblées à Sydney.

A Melbourne, environ 2.000 manifestants ont manifesté pour s'opposer au rassemblement anti-vaccination, l'une des premières contre-manifestations depuis le début de la pandémie.

- Iran: plus de la moitié de la population vaccinée -

Plus de la moitié de la population iranienne est entièrement vaccinée contre le Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé de ce pays où le nombre des infections et des décès commence à baisser.

Des manifestants à Lausanne (Suisse) opposés aux mesures de restriction pour lutter contre la pandémie, le 20 novembre 2021 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Depuis le début de la campagne de vaccination en février, plus de 44,2 millions de personnes sur 83 millions d'habitants ont reçu deux doses de vaccin, 12,2 millions une seule dose.

Pays le plus durement touché par la pandémie au Moyen-Orient, l'Iran a enregistré plus de 6 millions de cas d'infections et près de 129.000 morts, selon le ministère de la Santé, des statistiques largement sous-estimées de l'aveu même de plusieurs responsables.

- L'Irak reçoit plus d'un million de doses -

L'Irak a annoncé avoir reçu 1,2 million de doses du vaccin Pfizer dans le cadre du programme d'aide internationale Covax, au moment où le pays craint une quatrième vague.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, seuls 17% des quelque 40 millions d'Irakiens ont reçu au moins une dose de vaccin.

- Open d'Australie: les joueurs devront être vaccinés -

Tous les joueurs disputant l'Open d'Australie, prévu en janvier à Melbourne, devront être vaccinés, a confirmé le responsable du tournoi Craig Tiley, accentuant ainsi la pression sur le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse toujours de dire s'il est vacciné ou non.

- Plus de 5,1 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5,1 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 770.996 décès, devant le Brésil (612.370), l'Inde (465.349), le Mexique (292.145) et la Russie (262.843).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

burs-ang-acm/cds/alc/am