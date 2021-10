Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

L'UE a exporté plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid en l'espace de 10 mois, vers plus de 150 pays, a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une courte vidéo en ligne.

Les Vingt-Sept ont notamment livré à ce jour environ 87 millions de doses aux pays à faibles et moyens revenus par l'intermédiaire du programme international Covax piloté par l'ONU, et l'UE leur donnera "au cours des prochains mois" au moins 500 millions de doses supplémentaires, a ajouté Mme von der Leyen.

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a fait état lundi de résultats "initiaux positifs" dans le cadre de ses essais de phase 3 pour son candidat vaccin contre le Covid-19, ce qui a aussitôt fait bondir son titre de plus de 30% à la Bourse de Paris.

Cette annonce intervient un peu plus d'un mois après la résiliation par le gouvernement britannique de son contrat portant sur 100 millions de doses, ce qui avait fait lourdement chuter le titre de Valneva en Bourse. Le gouvernement français avait assuré ensuite que l'Union européenne était toujours intéressée par le vaccin de Valneva et poursuivait ses négociations.

Le Sénat du Brésil a annoncé dimanche le report d'une journée, de mardi à mercredi, de la divulgation très attendue d'un rapport d'une commission d'enquête incriminant le président Jair Bolsonaro pour sa politique jugée irresponsable et "criminelle" durant la pandémie.

Les sénateurs souhaitent avoir une journée supplémentaire pour débattre du contenu de ce rapport de 1.000 pages, qui sera ensuite voté par la commission le 26 octobre.

Il devrait comporter au moins 11 chefs d'accusation contre le président, dont "homicide par omission", "charlatanisme" et "crime contre l'humanité", selon le rapporteur Renan Calheiros. Plusieurs ministres et trois fils de Jair Bolsonaro seraient aussi incriminés.

Les voyageurs entièrement vaccinés en provenance de huit pays pourront, à compter de mardi, se rendre à Singapour sans avoir à effectuer de quarantaine, la cité-Etat entendant désormais vivre avec le coronavirus.

Un employé de la Grande Mosquée de La Mecque retire les marqueurs de distanciation sociale, le 17 octobre 2021 ( Saudi General Presidency for the affairs of the Grand Mosque and the Prophet's Mosque / - )