Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Cycliste sur les bords du Tibre, le 3 mai 2020 à Rome ( AFP / Vincenzo PINTO )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 243.00 morts dans le monde.

- Déconfinements partiels en Europe -

De premières mesures de déconfinement entrent en vigueur lundi dans plusieurs pays européens.

Par exemple, les Italiens pourront rendre visite à leur famille ou se réunir en nombre limité. En Espagne, certains petits commerces comme les coiffeurs pourront recevoir des clients individuellement sur rendez-vous, ou encore en Allemagne, des écoles rouvriront progressivement dans certains Länder.

- Corée du Sud: distanciation assouplie -

La Corée du Sud a annoncé un assouplissement, dans la semaine à venir, des mesures de distanciation sociale, après la chute du nombre de cas de nouveau coronavirus ces derniers jours.

A compter de mercredi, "les rassemblements et de nombreux événements seront (à nouveau) autorisés, à la condition qu'ils mettent en place des mesures de désinfection", a annoncé le Premier ministre Chung Sye-kyun.

- Plus de 243.000 morts -

La pandémie a fait au moins 243.637 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Plus de 3,44 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 66.385 décès. Suivent l'Italie avec 28.710 morts, le Royaume-Uni (28.131), l'Espagne (25.264) et la France (24.760).

- Prêts en cas de décès de BoJo -

Les médecins chargés de traiter le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint par le nouveau coronavirus, avaient préparé l'annonce de son décès après son hospitalisation en soins intensifs, a-t-il indiqué dimanche dans un entretien au tabloïd The Sun on Sunday.

- Vaccination de millions d'enfants menacée -

Des millions d'enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord risquent de ne pas être vaccinés contre la polio et la rougeole en raison de la pandémie de Covid-19, qui a perturbé des campagnes de vaccination, alerte l'Unicef.

- Iran: des mosquées rouvrent lundi -

Les mosquées iraniennes, fermées depuis mi-mars, rouvriront à partir de lundi dans 30% des comtés en Iran, a annoncé le président Hassan Rohani.

A priori, la mesure ne sera pas applicable à la capitale, Téhéran, ni à Machhad et Qom, les deux principales villes saintes chiites du pays, parmi les zones les plus touchées par la pandémie.

- La reprise du foot allemand se précise -

La reprise du championnat de football se précise en Allemagne: le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable au redémarrage en mai de la Bundesliga, qui devrait devenir ainsi le premier grand championnat européen à franchir le pas, à huis clos, malgré des joueurs testés positifs au coronavirus.

- Manaus appelle Greta Thunberg à l'aide -

Le maire de la ville brésilienne de Manaus demande à la militante écologiste suédoise Greta Thunberg de faire jouer "son influence" pour l'aider à combattre la pandémie dans sa ville, l'une des plus touchées du Brésil, au coeur de l'Amazonie.

L'Etat d'Amazonas, dont Manaus est la capitale, a dépassé les 500 morts dus au Covid-19, dont de nombreux membres de peuples autochtones.

- Mick Jagger et Will Smith en concert -

L'acteur américain Will Smith et la légende du rock Mick Jagger font partie des stars internationales et de Bollywood qui vont participer à un spectacle en ligne de quatre heures dimanche, destiné à collecter des fonds pour aider à lutter contre l'épidémie en Inde.

bur-ang/ber/sg